Ein Musik hörender Fahrgast ist am Samstag, 2. Januar, in Gelsenkirchen von zwei Männern verprügelt worden - obwohl er die Lautstärke herunter drehte. Jetzt sucht die Polizei nach den Schlägern.

Bus-Schlägerei Laute Musik in Gelsenkirchener Linienbus endet in Schlägerei

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Ein Musik hörender Fahrgast ist in Gelsenkirchen von zwei Männern verprügelt worden - obwohl er die Lautstärke herunter drehte.

In einem Linienbus in Gelsenkirchen ist es am Samstag, 2. Januar, zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Männer griffen einen 20-jährigen Fahrgast an - wegen lauter Musik. Nun sucht die Polizei nach den beiden Schlägern.

Gelsenkirchener dreht Musik leiser - trotzdem hagelt es Schläge

Gegen 16.22 Uhr war der 20-jährige am Samstag in einem Bus der Linie 383 in Blumke-Hüllen unterwegs. Die beiden Unbekannten forderten ihn auf, seine Musik leiser zu machen. Obwohl der Gelsenkirchener der Forderung nachkam, schlug das Duo auf ihn ein.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Gelsenkirchener wird nach Attacke im Krankenhaus behandelt

An der Haltestelle "Konradstraße" stiegen die Schläger aus dem Bus und flüchteten gemeinsam in Richtung Chattenstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Polizeibeamten die Flüchtigen nicht mehr finden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Gelsenkirchener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Unbekannten sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer ist circa 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze schwarze Haare, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Winterjacke mit kleinem weißem Emblem auf der linken Brustseite sowie eine dunkelblaue Jeans und schwarze Sportschuhe.

Einer der Täter in Gelsenkirchen trug einen weißen Kopfhörer

Sein Komplize ist circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine graue Wollmütze mit weißer Aufschrift, weiße Kopfhörer, eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze dünne Steppjacke, darunter einen dunklen Kapuzenpullover mit gelber Aufschrift sowie eine dunkelblaue Jeans und weiße Sportschuhe.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook