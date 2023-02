Weit über tausend Läufer werden zum „B2Run“ Firmenlauf in Gelsenkirchen erwartet. Der Startschuss für die mittlerweile siebte Auflage ertönt am 22. August.

„B2Run“ & Firmenlauf Lauf-Event „B2Run“ startet am 22. August an Schalker Arena

Gelsenkirchen. Die 7. Auflage des Firmenlaufs rund um die Veltins-Arena startet am 22. August. Wie Teilnehmende den Kampf gegen Blutkrebs unterstützen können.

Die Firmenlaufserie von „B2Run“ rund um die Schalker Veltins-Arena geht in die siebte Auflage. Am 22. August werden die Laufschuhe erneut geschnürt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Lauf-Event an der Veltins-Arena startet am 22. August – Strecke umfasst 5,4 Kilometer

Treu geblieben ist der Veranstalter seinem Lauf-Konzept aus den Vorjahren. So führt die rund 5,4 Kilometer lange Strecke rund um das Berger Feld sowie das Vereins- und Trainingsgelände des FC Schalke 04. Am Ende wird es für die Fans der blau-weißen „Knappen“ besonders stimmungsvoll. Denn dann wartet der Zieleinlauf in die Veltins-Arena auf sie.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Trotz zweijähriger pandemiebedingter Pause sind im vergangenen Jahr nach Angaben von „B2Run“ 2.500 Teilnehmende in Gelsenkirchen an den Start gegangen. Auf einen ähnlichen hohen Zuspruch hofft der Veranstalter auch in diesem Sommer. Die Distanz können sowohl ambitionierte Lauf-Fans als auch Einsteiger oder Freunde des Nordic Walking gut bewältigen.

Kampf gegen Blutkrebs: Laufende können die DKMS unterstützen durch Extra-Obolus

Traditionell mit von der Partie ist auch beim siebten Mal die DKMS. In der vergangenen Laufzeit haben mehr als 7.000 Teilnehmende bei verschiedenen Läufen die gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Blutkrebs zu besiegen, unterstützt. Dadurch sind nach Veranstalterangaben „insgesamt 37.000 Euro zusammengekommen“, die genutzt werden, um noch mehr Menschen als potenzielle Stammzellspendende zu registrieren.

Daher wird es auch bei den kommenden „B2Run“-Läufen erneut möglich sein, sich als DKMS-Charity-Starter/-in anzumelden und die DKMS mit einem zusätzlichen Startbeitrag von fünf Euro zu unterstützen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für den „B2Run“-Lauf rund um die VELTINS-Arena anzumelden, gibt es unter www.b2run.de oder direkt per E-Mail an manuela.gerling@b2run.de

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen