Ronald Wetklo brachte kürzlich die Möglichkeit ins Spiel, den Sportplatz des SC Hassel, wo Gelsendienste Laub zusammenschiebt und sammelt, auch den Bürgern zumindest an einem Tag in der Woche zur Verfügung zu stellen, um in der Herbstzeit heruntergefallene Blätter von den Bäumen abzuladen. Zumal der Wertstoffhof Nord an der Adenauerallee vorerst geschlossen wurde, weil ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne , dass dies keine Option sei. Auf der Webseite der Stadt Gelsenkirchen hieß es am Freitagmittag, dass der Wertstoffhof am Montag noch geschlossen bleibt, ab Dienstag 10 Uhr aber wieder öffnet.

Gelsenkirchen: Sammelplätzen von Gelsendienste sind nicht auf Bürgerverkehr ausgerichtet

„Gelsendienste hat für die eigene Laubsammlung an einigen Stellen Sammelplätze angelegt. Die Idee, diese Plätze auch für die Bürger zu öffnen, ist zunächst einmal nachvollziehbar, jedoch stehen der praktischen Umsetzung einige Hürden im Weg“, sagt Heyne.

Grundsätzlich seien die Plätze auf die eigenen logistischen Anforderungen und nicht für externe Anlieferungen ausgelegt, betont er. Zudem sei gerade bei eng getakteten Öffnungszeiten mit einem großen Andrang zu rechnen, was vor Ort zu Rückstaus und Verkehrsbehinderungen führen könnte: „Je nach Lage der Plätze wäre aufgrund der zusätzlichen Anlieferungen auch mit Beschwerden von Anwohnern zu rechnen.“

Laub muss weiter an den Wertstoffhöfen entsorgt werden

Außerdem müsse man sicherstellen, dass es sich bei dem gesammelten Material ausschließlich um Laub handelt und keine anderen Grünabfälle enthalten sind. Der Hintergrund: „Das Laub wird von den Sammelplätzen über unseren Dienstleister separat entsorgt.“ Verunreinigtes Material könne nicht abgefahren und nur mit erheblichen Mehrkosten entsorgt werden.

Heyne bittet daher die Einwohner weiterhin Laub in der Biotonne oder an den Wertstoffhöfen (Adenauerallee 115 und Wickingstraße 25b) in der Stadt zu entsorgen. Hier ist die Abgabe für Privatpersonen bis zu einer Menge von zwei Kubikmetern kostenlos.