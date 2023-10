Eine Frau auf einem E-Scooter ist von einem Mann in Gelsenkirchen mit einem Laserpointer (Symbolbild) geblendet worden. Jetzt sitzt der Gelsenkirchener in Haft.

Blend-Attacke Laserpointer-Attacke in Gelsenkirchen: Blender in Haft

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Nach einer Attacke mit einem Laserpointer sitzt ein Gelsenkirchener in Haft. Aber nicht wegen des Blendens. Er hatte noch mehr auf dem Kerbholz.

Eine Frau auf einem E-Scooter ist von einem Mann in Gelsenkirchen mit einem Laserpointer geblendet worden. Jetzt sitzt der Gelsenkirchener in Haft.

Zwei Haftbefehle gegen Gelsenkirchener (28): Beleidigung und Drogenbesitz

Die 27-Jährige war am Mittwoch, 18. Oktober, gegen 20.30 Uhr auf einem E-Scooter an der Ringstraße in Bulmke-Hüllen unterwegs, als sie geblendet wurde. Die Suche nach dem Urheber führte die Polizei zur Wohnung eines 28-jährigen Mannes, der angab, mit seinem Laserpointer lediglich auf die Straße geleuchtet zu haben.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Beamten stellten das Gerät sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bei einer Überprüfung des Tatverdächtigen kam allerdings noch mehr heraus. Zwei Haftbefehle wegen Beleidigung und des unerlaubten Besitzes von Drogen lagen zur Vollstreckung vor.

Weil der mutmaßliche Blender die geforderten Geldbeträge nicht zahlen konnte, muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Er sitzt nun in Haft.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen