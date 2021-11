Landtagswahl: Mit Siebel ist Gelsenkirchener Duo komplett

Heike Gebhard (l.) erklärte früh, dass sie keine weitere Kandidatur für die SPD in Gelsenkirchen anstrebe. Im Landtagswahlkreis 73 Gelsenkirchen I tritt nun Christin Siebel im Mai an, der Landtagsabgeordnete Sebastian Watermeier will im Wahlkreis II sein Direktmandat verteidigen.

Gelsenkirchen. Christin Siebel steht als Kandidatin für die Landtagswahl fest. Mit ihr und MdL Sebastian Watermeier setzt die Gelsenkirchener SPD 2022 auf Sieg.

Die Sozialdemokraten haben ihr Personaltableau zur Landtagswahl im Mai 2022 nun komplett: Am Samstag hat die SPD-Gelsenkirchen neben Sebastian Watermeier auf ihrer Wahlkreiskonferenz Christin Siebel als Direktkandidatin für den Landtagswahlkreis 73 – Gelsenkirchen I Recklinghausen V aufgestellt. Siebel konnte sich mit 40 zu acht Delegiertenstimmen gegen Sören Daft durchsetzen.

Siebel will sich im Landtag für Altschuldenschnitt für Gelsenkirchen einsetzen

Christin Siebel tritt in große Fußstapfen. Die Landtagsabgeordnete Heike Gebhard hatte bereits früh erklärt, nicht erneut zu kandidieren. In ihrer Bewerbungsrede positionierte die 36 jährige die SPD als Partei der Kümmerinnen und Kümmerer im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Siebel will sich im Landtag dafür einsetzen, den „Altschuldenschnitt endlich durchzusetzen. Nur wenn Kommunen die notwendige Beinfreiheit besitzen, können sie die schweren Aufgaben bewältigen, vor die sie gestellt werden“, ist sie überzeugt.

Für Gelsenkirchen ist der zweite Arbeitsmarkt wichtig

Beruflich ist Christin Siebel als Gewerkschaftssekretärin tätig. Ihre Erfahrungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik will sie in die Landtagsarbeit einbringen. Ihr ist wichtig, dass in Gladbeck und Gelsenkirchen insbesondere auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt, berufliche Angebote zur Verfügung stehen, um Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten. „Die jetzige Landesregierung übersieht uns einfach. Das dürfen wir nicht länger tolerieren.“

Die SPD setze in Gelsenkirchen in den beiden Landtagswahlkreisen auf Sieg, so der Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Markus Töns. Er verspricht: „Wir werden alles geben, um die Menschen von unseren Ideen zu überzeugen.“

