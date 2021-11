Landtagswahl: Erste Gelsenkirchener Grünen-Kandidatin steht

Gelsenkirchen. Ilayda Bostancieri (26) ist die Kandidatin der Gelsenkirchener Grünen für die Landtagswahl 2022. Wer noch antritt, wird mit Gladbeck abgestimmt.

Die Grünen in Gelsenkirchen haben Ilayda Bostancieri einstimmig zur Landtagskandidatin im Wahlkreis Gelsenkirchen II gewählt. Der Wahlkreis für die Landtagswahl 2022 umfasst die Stadtbezirke Mitte, Süd und Ost.

„Dieses Vertrauen werde ich nicht enttäuschen und die Menschen in unserer Stadt mit all ihren Herausforderungen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen“, teilte die 26-jährige Familienhelferin mit, die derzeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gelsenkirchener Stadtrat ist. „Gleichwertige Lebensverhältnisse und echte Chancengerechtigkeit gibt es für viele Menschen in Gelsenkirchen nicht. Das dürfen wir nicht weiter akzeptieren.“ Lesen Sie auch:Gelsenkirchener SPD wählt Vorstand und Landtagskandidaten

Gemeinsamer Wahlkreis mit Gladbeck wird im Januar besetzt

Der Wahlkreis Gelsenkirchen I / Recklinghausen V, der die Stadtbezirke Nord und West sowie einen großen Teil Gladbecks umfasst, wird im Januar in einer gemeinsamen Sitzung mit den Grünen in Gladbeck gewählt. „Die enge Abstimmung mit Gladbeck ist uns wichtig, um in diesem neu zugeschnittenen Wahlkreis eine Person zu wählen, die mit ebenso viel Herzblut wie Ilayda den ganzen Wahlkreis vertritt“, so der Gelsenkirchener Grünen-Chef Jan Dworatzek.

