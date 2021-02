Drei SPD-Landtagsabgeordnete haben sich im Streit um die Deponie Emscherbruch in Gelsenkirchen/Herne eingeschaltet. In zwei kleinen Anfragen an die Landesregierung wollen die Abgeordneten wissen, wie genau es zu der vorzeitigen Genehmigung und den Rodungsarbeiten kam und wie es um die Sicherheit auf der Deponie bestellt ist.