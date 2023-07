Ladendiebstahl: Wer kennt Mann auf Fahndungsfotos?

Gelsenkirchen. In einem Geschäft in Gelsenkirchen-Erle sind im Dezember 2022 Videospiele gestohlen worden. Nun sind (fast) alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft.

Wer kennt diesen Mann auf den beiden Fotos im Fahndungsportal der Polizei? Er wird verdächtigt, am Mittwoch, 7. Dezember 2022, gegen 17 Uhr in der Elektroabteilung eines Geschäfts an der Emscherstraße in Gelsenkirchen-Erle Videospiele in seinen Einkaufskorb gelegt zu haben, ohne diese später zu bezahlen.

Da „sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft“ seien, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder aus einer Überwachungskamera angeordnet, teilt die Polizei mit.

Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen bitte unter der Telefonnummer 0209 / 365 81 12 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 / 365 82 40 an die Kriminalwache. Die Bilder des Gesuchten sind im Fahndungsportal zu sehen. (red)

