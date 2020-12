Ladendiebstahl: Gelsenkirchener Polizei nimmt Frauen fest

Die festgenommenen Frauen stehen unter dem Verdacht, Ware aus einem Bekleidungsgeschäft in Gelsenkirchen-Buer gestohlen zu haben.

Vier tatverdächtige Frauen hat die Gelsenkirchener Polizei am Freitag in Buer festgenommen: Sie stehen unter dem Verdacht, in einem Bekleidungsgeschäft gestohlen zu haben.

Gegen 15 Uhr hatten Polizeibeamte beobachtet, wie zwei der Frauen im Alter von 23 und 28 Jahren Waren aus dem Geschäft an der Hochstraße entwendeten. Bei der anschließenden Kontrolle versuchten die Frauen aus Gladbeck zu flüchten. Die Beamten stellten die Tatverdächtigen, nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam.

Zwei weitere Frauen nahm die Gelsenkirchener Polizei ebenfalls fest

Zwei 27 und 32 Jahre alte Frauen, die mutmaßlich gemeinsam mit den beiden anderen Tatverdächtigen in der Einkaufsstraße auf Beutezug waren, wurden ebenfalls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Alle Frauen konnten das Polizeigewahrsam später wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

