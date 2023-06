Ladendiebe auf frischer Tat in Gelsenkirchen festgenommen

In flagranti erwischt hat die Polizei drei Ladendiebe in Gelsenkirchen (Symbolbild). Das Resultat sind zwei Strafverfahren wegen Bandendiebstahls, ein Komplize ist flüchtig. Ein Gelsenkirchener muss sich wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Über die Beute konnten sich Diebe in Gelsenkirchen nur kurz freuen. Inn einer Garage klickten die Polizei-Handschellen – dank einer Verfolgung.

In flagranti erwischt hat die Polizei drei Ladendiebe in Gelsenkirchen. Das Resultat sind zwei Strafverfahren wegen Bandendiebstahls, ein Komplize ist flüchtig. Ein Gelsenkirchener muss sich wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten.

Diebe stehlen hochwertige Pflegeprodukte aus Gelsenkirchener Supermarkt in Ückendorf

Der Ladendetektiv eines Supermarktes auf der Dessauer Straße in Ückendorf beobachtete am Dienstag, 27. Juni, gegen 19.30 Uhr drei Männer dabei, wie sie eine große Anzahl von hochwertigen Pflegeprodukten, Kaffee und diversen Lebensmitteln auf mehrere Einkaufstüten verteilten. Dann verließen zwei der tatverdächtigen Männer den Supermarkt, ohne die Waren zu bezahlen, und begaben sich zu einem Auto.

Lesetipp:Bandendiebstahl in Gelsenkirchen: Foto zeigt Flüchtigen

Der Detektiv verfolgte das Auto bis zum Heinrichplatz, wo er sah, wie die Männer das Diebesgut in Einkaufstüten aus dem Kofferraum in eine Garage trugen. Eine hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte die beiden Tatverdächtigen, sowie einen 31-jährigen Gelsenkirchener, der sich ebenfalls an der Garage aufhielt. Dieser Mann gab an, dass er beauftragt worden war, die Waren für den weiteren Verkauf auf verschiedenen Märkten abzuholen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die beiden vermeintlichen Ladendiebe haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf der Wache wurden sie erkennungsdienstlich erfasst. In der Garage stießen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Gegenstände, die potenziell als Diebesgut zu bewerten sind und deshalb sichergestellt wurden.

Ein dritter Ladendieb ist noch flüchtig: Der Flüchtige ist circa 30 bis 35 Jahre alt, von stabiler Statur, er trug eine kurze Jeanshose und ein blaues T-Shirt der Marke „Nike“.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen