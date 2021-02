Ladendieb wirft mit Schnapsflasche nach Gelsenkirchener

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Ladendieb in Schalke festgenommen.

Gelsenkirchen. Ein Ladendieb rannte mit mehreren Schnapsflaschen aus einem Discounter in Schalke. Es kam zur Verfolgungsjagd mit zwei Mitarbeitern.

Erst steckte er Schnaps in seine Jacke - dann warf er mit einer der Flaschen nach seinen Verfolgern: Die Polizei hat am Samstag (6.2.) einen Ladendieb in Schalke festgenommen.

Ein Mitarbeiter eines Discounters an der Hans-Böckler-Allee beobachtete knapp vor 14 Uhr, wie der 34-Jährige mit mehreren Schnapsflaschen durch den Kassenbereich des Ladens rannte. Der ebenfalls 34 Jahre alte Mitarbeiter verfolgte ihn zusammen mit einem jüngeren Kollegen (25).

Ein Fußgänger kam zur Hilfe

Auf der Wilhelminenstraße, kurz vor der Steinstraße, hatten sie den Dieb fast eingeholt, als dieser mit einer Schnapsflasche nach einem der Mitarbeiter warf, ihn aber verfehlte. Mit Hilfe eines Fußgängers gelang es schließlich, den Mann zu stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei an einem Zaun festzuhalten.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Die Beamten bitten den bislang unbekannten Fußgänger, der die Mitarbeiter des Discounters unterstützt hat, sich zu melden: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

