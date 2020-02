Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Zentrum nur einspurig

Gelsenkirchen. Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen wird ab Montag gebaut. In Höhe der Straße Am Stadthafen wird die Fahrbahn einspurig.

Die Stadt informiert über eine Baustelle auf der Kurt-Schumacher-Straße, die ab 2. März für Einschränkungen sorgen wird.

Ab Montag wird im Auftrag der ELE Verteilnetz GmbH auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Einmündung Am Stadthafen im Zuge einer Stromverlegung die Fahrbahnoberfläche wieder hergestellt. Hierzu wird die rechte Fahrspur der Kurt-Schumacher-Straße Höhe Am Stadthafen in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Zentrum gesperrt. Der Verkehr wird den Angaben zufolge einspurig an der Baustelle vorbei geführt.

Hintergrund dieser Sperrung ist ein Hohlraum unter der Fahrbahn in der Kurt-Schumacher-Straße, welcher während der dortigen Bauarbeiten festgestellt wurde.

Insgesamt werden die Arbeiten voraussichtlich am 6. März 2020 abgeschlossen. Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.