Kurt-Schumacher-Straße: Hier kann es ab Montag eng werden

Stau auf der Kurt-Schumacher-Straße (Archivbild): In der kommenden Woche könnte es an einer vielbefahrenen Kreuzung in Gelsenkirchen eng werden.

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. An der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen wird in der kommenden Woche gebaut. An dieser Stelle müssen Autofahrer mit Staus rechnen.

Autofahrer, die auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen unterwegs sind, müssen sich ab der kommenden Woche auf Verzögerungen und Umwege einstellen. Grund sind Bauarbeiten an einer Haltestelle.

Ab Montag, 26. Juni, werden im Auftrag der Bogestra in Höhe der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße/Uferstraße ab 9 Uhr die Fahrgastunterstände der Haltestelle „Stadthafen“ erneuert.

Über diese Umleitung wird der Verkehr geführt

Hierzu wird an dieser Kreuzung auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Buer der Linksabbiegerfahrstreifen zur Uferstraße auf gesamter Länge gesperrt. Eine Umleitung über Kurt-Schumacher-Straße, Emscherstraße, Theodor-Otte-Straße und zurück zur Uferstraße wird dementsprechend ausgeschildert.

In Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Zentrum wird auf der Kurt-Schumacher-Straße, vor der Ampelanlage Uferstraße, eine Fahrspur gesperrt und der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr durchgeführt und sollen voraussichtlich bis zum 7. Juli andauern, teilte die Stadt mit.

