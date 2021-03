Kurioser Fall: 25 Einkaufswagen in Gelsenkirchen geklaut

Was will man damit machen? Und wo sind sie? Unbekannte haben 25 leere Einkaufswagen eines Supermarktes geklaut. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Was stellt man nur damit an? Und wie sind sie weggeschafft worden? Fragen, die nur die bislang unbekannten Täter beantworten können, die in der Zeit von Montagabend, 22. März, 22 Uhr, bis Dienstagmorgen, 23. März, 10.30 Uhr, 25 leere Einkaufswagen vom Gelände eines Supermarktes in Gelsenkirchen-Rotthausen geklaut haben.

Geklaute Einkaufswagen: Gelsenkirchener Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Als der Leiter der Supermarkt-Filiale an der Steeler Straße den Diebstahl bemerkt hatte, informierte er umgehend die Polizei. Die hofft nun auf entscheidende Hinweise von Zeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben oder wissen, wo die Metallwagen stehen. Sie können sich telefonisch unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 melden.