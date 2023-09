Kurios: Mann fährt betrunken zu Gelsenkirchener Polizeiwache

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Betrunken und ohne Licht ist ein Mann zu einer Gelsenkirchener Polizeiwache gefahren. Der Grund blieb rätselhaft – am Ende saß er hinter Gittern.

Rätselhaft bleibt das Verhalten eines Mannes, der am Samstagabend in der Polizeiwache an der Wildenbruchstraße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen auftauchte. Für ihn endete der Abend in der Gewahrsamszelle.

Der 36 Jahre alte polnische Staatsbürger kam gegen 20.10 Uhr mit dem Wagen vorgefahren – vorgeblich, um mit den Beamten über „familiäre Probleme“ zu reden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Schon zuvor war den Beamten auf der Wache aufgefallen, dass er mit seinem Auto ohne Licht den Parkplatz vor der Wache angesteuert hatte. Er gab sofort an, Alkohol konsumiert zu haben.

Gelsenkirchener Beamten müssten den Mann fixieren

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, so dass ihm die Polizisten die Weiterfahrt untersagten. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Gegen diese widersetzte sich der Mann aber vehement. Er beleidigte die Polizisten und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Der 36-Jährige wurde schließlich fixiert und zur Gemütsberuhigung in das Gewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

