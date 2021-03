Ferienkurse der Kunstschule Gelsenkirchen ausgebucht

Die Gelsenkirchener Kunstschule bietet vier Kurse an.

Gelsenkirchen. Die vier kostenfreien Kreativkurse der Kunstschule Gelsenkirchen in den Osterferien sind ausgebucht. Nach den Ferien geht es weiter.

Die vier in den Osterferien von der Kunstschule Gelsenkirchen angebotenen Kreaitvkurse sind alle ausgebucht. Die Kurse finden unter Infektionsschutzbedingungen statt und sind nur für jeweils fünf Kinder zugelassen. Zauberwerkstatt und Manga-Kurs waren im Handumdrehen ausgebucht, aber auch „Nähdichglücklich“ in der zweiten Woche ist mittlerweile voll, wie der Veranstalter am Montag, 29. März, mitteilte.

Upcycling steht beim vierten Kurs im Vordergrund. Nach dem Motto „für mehr Kreativität und weniger Müll“ basteln hierbei Kinder ab acht Jahren in der zweiten Ferienwoche. Wer diesmal nicht mehr dabei sein kann, hat dazu voraussichtlich aber auch nach den Ferien noch Gelegenheit. Ob es neben den normalen Kursen auch wieder ein Angebot für Kinder im Wechselunterricht gibt, wird derzeit von der Kunstschule noch geprüft.

Mehr Informationen gibt es unter 0209 6138772, mobil unter der 0157 36573477 sowie per Mail an info@kunstschule-gelsenkirchen.de erfolgen.