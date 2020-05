Kunstschule Gelsenkirchen öffnet wieder für kleine Kreative

Gelsenkirchen-Erle. Neue Kurse starten in der Kunstschule Gelsenkirchen an der Neustraße am 23. Mai. Hygieneauflagen gelten in der Corona-Zeit auch im Werkraum.

Gute Nachrichten von der Kunstschule Gelsenkirchen: Nach der Corona-bedingten Zwangspause der vergangenen Wochen öffnet die Kunstschule an der Neustraße wieder für Angebote. Los geht es mit dem „Leinwand-Atelier“ für Kinder ab sechs Jahren am Samstag, 23. Mai, von 10 bis 13 Uhr,in der Kunstschule an der Neustraße 7.

Die jungen Künstler können hier vor einer echten Staffelei stehen und die weiße Leinwand mit vielen verschiedenen Farben und Techniken zu einem farbigen Kunstwerk machen. Vorab werden Skizzen angefertigt, die anschließend mit Acryl auf die Leinwand gebracht werden. Die fertigen Werke dürfen mit nach Hause genommen werden.

Modellieren und Skizzieren

Im zweiten Workshop „Modellieren mit Ton“ können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren nach Herzenslust mit Ton arbeiten. Die Motive sind frei wählbar. Die Figuren trocknen anschließend an der Luft und werden nicht gebrannt und lasiert. Neben dem Spaß am Modellieren werden Geduld und Ausdauer geübt. Dieser Kurs findet statt am Samstag, 23. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr ebenfalls in der Kunstschule, Neustraße 7.

Die Teilnahme kostet für beide Kurse 15 Euro pro Person. Anmeldungen sind erwünscht bis Mittwoch, 20. Mai, im Sekretariat der Kunstschule Gelsenkirchen, unter 0209 6138772 oder info@kunstschule-gelsenkirchen.de .

Die Kurse können nur mit strengen Hygieneauflagen stattfinden. Es dürfen maximal sechs Kinder teilnehmen. Desinfektionsmittel im Eingangsbereich müssen benutzt werden. Der Abstand von 1,5 bis 2 Meter ist im Werkraum gewährleistet. Maskenpflicht besteht bei Bewegung im Raum. Masken müssen mitgebracht werden. Die Hände müssen regelmäßig gewaschen werden. Die Teilnehmer dürfen nur einzeln zur Toilette gehen.