Kunstschule Gelsenkirchen bietet Kindern kreative Betreuung

Die Lockdownphase wird langsam zurückgefahren. Die Kunstschule Gelsenkirchen an der Neustraße 7 bietet ab sofort wieder Kreativkurse in kleinen Gruppen an.

Gelsenkirchen-Erle. Die Kunstschule Gelsenkirchen bietet wieder kreative Kurse in Erle an. Für Schulkinder im Wechselunterricht gibt es ein Betreuungsprogramm.

Auch die Kunstschule Gelsenkirchen beendet den Lockdown: Sie kann ab sofort wieder kreative Kurse in den Räumen an der Neustraße 7 anbieten. Allerdings dürfen zurzeit jeweils nur Gruppen mit bis zu fünf Kindern teilnehmen.

Den Anfang macht am Samstag, 13. März, der Kurs „Es war einmal“. Weiter geht es Montag, 15. März: Kinder, die im Wechselunterricht ihrer Schule nicht zum Unterricht müssen, können dann an einem Sonderprogramm der Kunstschule teilnehmen. Es kann gemalt und gebastelt werden und die Kinder können Wünsche äußern, wie sie sich kreativ betätigen möchten.

Dieses besondere Betreuungsprogramm läuft am Montag, 15. März, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, am Dienstag, 16. März von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 17. März, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 18. März, von 15 bis 17 Uhr und am Freitag, 19. März, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro für 2 Stunden.

Infos und Anmeldungen sind beim Sekretariat der Kunstschule Gelsenkirchen (mo-fr 10 bis 15 Uhr) unter 0209 6138772 und 0157 36573477 oder über eine E-Mail an info@kunstschule-gelsenkirchen.de möglich.