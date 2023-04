Kunstprojekt: Die schlimmen Seiten und strahlende Lächeln

Gelsenkirchen. Johannes Beul präsentiert im „Schloß Stolzenfelz“ sein erstes Kunstprojekt: Fotos zeigen schlimme Seiten der Stadt, aber auch lächelnde Menschen.

Johannes Beul ist ein Realist, aber auch ein Optimist. „Man soll das Schlimme hier in der Stadt nicht verschweigen, darf aber das viele Schöne auch nicht übersehen“, sagt der 72-Jährige aus Bulmke-Hüllen. Mit diesem Ansatz hat er auch sein erstes Kunstprojekt bestritten. Das trägt den Titel „Ein Lächeln für meine Stadt“ – und wird an diesem Samstag, 22. April, ab 18 Uhr im „Schloß Stolzenfelz“ in der Altstadt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Insgesamt 15 Holztafeln im Format 56 x 34 Zentimeter hat Beul angefertigt. Etwa die Hälfte davon sind collagenartig gestaltet und jeweils mit einem separaten Thema bestückt. So wird auf einem der Werke etwa die Problematik der wilden Müllkippen in Gelsenkirchen visualisiert. Auf einem anderen hat er Zeitungsausschnitte gebündelt, die allesamt Berichte über Straftaten wie Raubüberfälle oder Ladendiebstähle zeigen. „Das sind Dinge, über die sich viele Menschen hier täglich ärgern und klagen, dass sich die Stadt zum Negativen verändert hat“, weiß der frühere Leiter und Geschäftsführer einer Alteneinrichtung aus vielen Gesprächen.

Johannes Beul präsentiert sein erstes Kunstprojekt im „Schloß Stolzenfelz“ in der Gelsenkirchener Altstadt. Foto: Thomas Richter

Beul wollte nun aber nicht einfach in dieses kollektive Klagelied mit einstimmen, sondern den von ihm abgebildeten Ärgernissen auch etwas Positives entgegensetzen. Und deshalb wird er neben jede der besagten Thementafeln eine weitere platzieren, auf der ausschließlich die Gesichter von Menschen zu sehen sind. Sie alle leben oder arbeiten hier. Oder haben einen anderen Bezug zu Gelsenkirchen. Und alle Abgebildeten eint eine herzerwärmende Eigenschaft: Sie lächeln! Seine Botschaft ist klar: Trotz aller Ärgernisse im Alltag gibt es auch immer Anlass zur Freude. Man muss diese nur entdecken wollen.

„Ich finde es schön, wenn gelacht wird. Und ich möchte, dass endlich auch mal wieder ein Lächeln in unsere Stadt einzieht“, begründet Beul seine besondere Motivauswahl. Fast alle Fotoporträts, die er für seine Holztafeln nutzte, hat er selbst aufgenommen. Die meisten davon – um keinen allzu großen technischen Aufwand betreiben zu müssen – mit der Handykamera. Und so sind junge und alte Menschen zu sehen, Frauen und Männer, Langhaarige und Kahlköpfige. Und alle haben ein strahlendes Lächeln aufgesetzt. Das verfehlt seine gewünschte Wirkung der Ansteckung nicht: Denn auch jeder Betrachter beginnt zwangsläufig selbst zu lächeln.

Und wer sind seine Fotomodelle? „Das sind größtenteils Freunde, Verwandte und Bekannte“, sagt Beul. Doch er habe auch einige seiner Kunden fotografiert, sagt er. Der Rentner hatte beim letzten Weihnachtsmarkt auf dem Heinrich-König-Platz einen Stand angemietet, in dem er seine kleinen Holzkisten verkaufte. Auf deren Deckel prangt ein Gelsenkirchen-Fotomotiv aus alten Zeiten. Und so viel Lokalkolorit wirkte sich auch positiv auf den Umsatz aus. „Diese alten Fotos sind aus meinem Bestand. Die sammel ich nämlich“, erklärt Beul.

Doch zurück zu seinem Premieren-Projekt: Denn diese künstlerische Arbeit ist die erste, die er als Ausstellung konzipiert hat. Das Problem: Im „Schloß Stolzenfelz“ an der Ahstraße 10 kann er sie nur an diesem Samstagabend von 18 bis 22 Uhr als Ein-Tages-Aktion präsentieren. Die sehr gut genutzten Ausstellungskapazitäten dort lassen momentan nicht mehr zu. „Ich suche daher noch Räumlichkeiten, in denen ich mein Projekt auch mal über einen längeren Zeitpunkt zeigen könnte“, sagt Beul. Eine schnelle Hilfe würde ganz gewiss auch in sein Gesicht ein Lächeln zaubern . . .

Johannes Beul ist gelernter Buchbinder und Buchdrucker. Diese handwerkliche Arbeit hat er in seiner späteren Funktion als Leiter und Geschäftsführer einer Alteneinrichtung oft vermisst. Ein Buch binden könnte er aber auch heute noch. „So etwas verlernt man nicht“, sagt der Rentner und lächelt.

Zur Präsentation am 22. April ab 18 Uhr hat Beul alle Personen eingeladen, die er auf den Fotos porträtiert auch. Doch auch alle anderen Interessierten seien herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

