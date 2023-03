Kunstmuseum sucht noch Mitstreiter für das FSJ Kultur

Das Kunstmuseum sucht noch Interessierte, die sich in einem „Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur“ engagieren wollen.

Gelsenkirchen. Ausstellungen betreuen, hinter die Kulissen blicken: Für das „Freiwillige Soziale Jahr Kultur“ im Kunstmuseum werden noch Interessierte gesucht.

„Kein Jahr wie jedes Jahr – Kultur erfrischt!“, so lautet das Motto für das „Freiwillige Soziale Jahr Kultur“. Junge Menschen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren, die immer schon einmal hinter die Kulissen einer Kultureinrichtung blicken wollten, können sich bewerben. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen freut sich, als FSJ-Einsatzstelle junge Menschen während eines kreativen Bildungsjahres zu begleiten und als tatkräftige Unterstützung in den Museumsbetrieb miteinzubinden. Sie bereichern mit ihren Impulsen und ihrem Engagement die kulturelle Praxis.

FSJ-Mitstreiter dürfen auch eigene Projekte planen und umsetzen

Das FSJ Kultur bietet die Möglichkeit, das Kulturfeld Museum kennenzulernen, eigenverantwortliche Projektarbeit zu übernehmen und bereits vorhandene Kompetenzen weiter auszubauen. Neben der praktischen Arbeit im Museum an der Horster Straße 5-7 in Buer nehmen die Freiwilligen an 25 ergänzenden Bildungstagen der Landesarbeitsgemeinschaft „Arbeit Bildung Kultur NRW“ teil.

Das Kunstmuseum bietet Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Museumsverwaltung und Kulturarbeit. Einsatzbereiche sind sowohl die Abteilung Sammlung und Ausstellungen, das Feld der Museumspädagogik wie auch die digitale Medienarbeit. Vielfältige Erfahrungen können gesammelt werden beim Ausstellungsauf- wie -abbau, zu Presseterminen und Eröffnungen, bei der Unterstützung von Führungen und Kreativprogrammen sowie durch die Arbeit mit Social Media.

Bewerbungen sind laut Stadt einzureichen bis 15. März im Netz unter: www.anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de.

