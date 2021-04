Kunstmuseum: Neue Werkschau mit Bild von Gerhard Richter

Neue Hängung in der Gemäldegalerie des Kunstmuseums Gelsenkirchen: Die Werkschau „Dialoge“ macht’s möglich.

„Dialoge“ heißt die neue Werkschau, die nun im Kunstmuseum Gelsenkirchen zu sehen ist. Ein persönlicher Besuch des Hauses an der Horster Straße in Buer ist nach wie vor möglich, wenn im Vorfeld im Internet ein Termin vereinbart wird und vor Ort jeder Gast eine negative Corona-Testbescheinigung vorlegt. Auf Besucherinnen und Besucher wartet sogar ein Werk von Gerhard Richter, dem derzeit weltweit am teuersten gehandelten, noch lebenden Künstler.

Kunstmuseum stellt Werke aus unterschiedlichen Stilrichtungen gegenüber

Bei diesem „Dialog“ sollen Werke aus ganz unterschiedliche Stilrichtungen aufeinandertreffen, die alle aus der Sammlung des Kunstmuseums stammen. Sie entstanden zwar jeweils zur gleichen Zeit, begegnen sich aber dennoch völlig konträr. Gerhard Richter war vor knapp 60 Jahren noch ein vollkommen unbekannter Maler. Sein Gemälde „Korridor“ trifft hier auf „ Kampf der Drachen“ von Jupp Lückeroth, einen in den 1960-er Jahren sehr etablierten Künstler des deutschen Informell. Beide Bilder stammen aus dem Jahr 1964.

An anderer Stelle wird Andy Warhol dem Künstler Hann Trier gegenübergestellt – Pop Art trifft auf Informelle Kunst, die pinken Kühe (1966) auf „Psyche“ (1965). Beide Stile standen in starkem Kontrast zueinander. Beide waren auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst und fanden ganz unterschiedliche.

Die neue Hängung der Gelsenkirchener Sammlung lädt zum Entdecken wechselvoller und interessanter Dialoge ein. Geöffnet ist das Kunstmuseum bei freiem Eintritt: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Terminbuchung: www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de.