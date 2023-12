Kunstmuseum Gelsenkirchen wird zur „Villa Kunterbunt“

Gelsenkirchen Kunstmuseum lädt alle Gelsenkirchener Grundschulklassen zu einem kreativen Wettbewerb ein: Kinder-Kunstwerke werden 2024 ausgestellt.

Das Kunstmuseum verwandelt sich 2024 in die „Villa Kunterbunt“: Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens will sich das Haus an der Horster Straße 5-7 in Buer erstmals auch für Kinder als Ausstellungsfläche öffnen. Bislang war es ausschließlich erwachsenen Künstlerinnen und Künstlern vorbehalten, ihre Arbeiten dort einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies soll ein Zeichen der besonderen Wertschätzung für die Kinder dieser Stadt sein.

Das Kunstmuseum lädt die Klassen aller Gelsenkirchener Grundschulen ein, sich im Klassenverband an einem kreativen Wettbewerb zu beteiligen und Kunstwerke zum Thema „Meine Stadt – Mein Lieblingsort“ zu gestalten. Gelsenkirchen greift damit ein Konzept auf, das der Kunstpalast in Düsseldorf bereits umgesetzt hat und das von großem Erfolg und einer tollen Beteiligung geprägt war.

Grundschulklassen können Kunstwerke, Bilder oder Videos einreichen

Das Spannende an der Aktion: Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Denn es gibt keinerlei Vorgaben zur Gestaltung, Größe, Technik oder Materialauswahl. Die Klassen können analoge, aber auch digitale Arbeiten einreichen. Die Palette reicht von Bildern, Collagen, Skulpturen, dreidimensionalen Objekten bis hin zu Videos.

Alle eingereichten Werke werden dann im kommenden Jahr in einer Ausstellung in der Alten Villa des Kunstmuseums präsentiert. Entscheidend ist, dass die Kinder der treibende Motor beim Entwicklungs- und Schaffensprozess sind: Der Weg reicht von der gemeinsamen Ideenfindung über die Wahl der künstlerischen Mittel bis hin zur Umsetzung.

Publikum und junge Künstler wählen ihren Favoriten aus

Während der Ausstellung sollen dann alle Besucherinnen und Besucher, aber auch alle jungen Künstlerinnen und Künstler ihren jeweiligen Favoriten unter den eingereichten Werken auswählen. Die Arbeit mit den meisten Stimmen wird dann beim großen Jubiläumsfest des Kunstmuseums im September 2024 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Ziel der gesamten Aktion ist es, die Neugier und das Interesse an der Kunst bei den Kindern zu wecken, ihre Kreativität und ihre Begeisterung nachhaltig zu fördern und ein Angebot zu schaffen, bei dem Kinder selbst aktiv das Museum mitgestalten können. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Kunstmuseum Gelsenkirchen und der gemeinnützigen Norten Stiftung.

Grundschulen müssen sich bis 12. Januar 2024 verbindlich anmelden

Alle interessierten Klassen müssen ihre Teilnahme bis 12. Januar 2024 verbindlich zusagen - und zwar per E-Mail an katharina.koenig@gelsenkirchen.de. Am 28./29. Mai können die fertigen Werke im Kunstmuseum abgegeben werden. Die Ausstellungseröffnung ist für den 23. Juni geplant, die Preisverleihung beim Museumsfest am 15. September. Das Museumsteam freut sich auf rege Teilnahme aller Gelsenkirchener Grundschulen. Rückfragen zum Projekt ebenfalls unter obiger E-Mail-Adresse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen