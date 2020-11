Kunstmuseum Gelsenkirchen veranstaltet Künstlergespräch

Gelsenkirchen-Buer. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen organisiert für den 15. November ein Gespräch mit Künstlerin Rebecca Ann Tess. Wegen Corona findet es digital statt.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen lädt am Sonntag, 15. November, um 16 Uhr zu einem digitalen Gespräch zwischen Sammlungsleiterin Christiane Wanken und Künstlerin Rebecca Ann Tess ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um den Link zum Videogespräch zu erhalten, bittet das Museum in Buer um eine kurze Nachricht an kunstmuseum@gelsenkirchen.de.

Das Werk „The Tallest“ von Rebecca Ann Tess befindet sich im Gästezimmer, ein kleiner Raum am Vorplatz des Museums, der von außen, also auch aktuell während der coronabedingten Schließzeit des Museums, gut einzusehen ist. Die Künstlerin spricht an diesem Nachmittag über die Idee ihrer Arbeit, die Entstehung, den Wettbewerb sowie Herausforderungen und Lösungen. Auch Fragen an die Künstlerin sind für die Teilnehmer möglich.

Gelsenkirchen: Rebecca Ann Tess zeigt im Kunstmuseum die höchsten Gebäude

In ihrer Videoarbeit zeigt die Künstlerin in einer strahlenden Ästhetik die derzeit höchsten Gebäude der Welt. Dabei werden diese jedoch zu abstrakten Gebilden, die die immer gleichen Formen reproduzieren. Eine Stimme aus dem Hintergrund beschreibt gleichzeitig den Wettbewerb um das höchste Gebäude der Welt. Die Frage nach den Städten, in denen wir leben wollen, wird somit augenscheinlich.