Kunstmuseum: Freude über geschenktes Werk von LIT Fischer

Nach einer Schenkung gehört das Kunstwerk „Totem Chip“ von Jürgen LIT Fischer zur Sammlung des Kunstmuseums Gelsenkirchen. Es ist nun zu sehen.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen kann sich über eine besondere Schenkung freuen: Ab sofort gehört auch Lichtinstallation „Totem Chip“ aus dem Jahr 1985 zur Sammlung des Hauses am Rande der Horster Straße in Buer. Dieses Werk des im Jahr 2005 verstorbenen Künstlers Jürgen LIT Fischer ist ab sofort im dortigen Kunstraum zu sehen.

Kunstmuseum Gelsenkirchen ist trotz Corona-Maßnahmen weiter geöffnet

Das Kunstwerk „Totem Chip“, das nun im Gelsenkirchener Kunstmuseum zu sehen ist, besteht aus quadratischen Kästen und Neonröhren. Foto: Kunstmuseum Gelsenkirchen

Trotz der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie ist das Kunstmuseum derzeit nach wie vor geöffnet. Alle Kunst- und Kulturinteressierten müssen vor einem Besuch aber im Internet einen Termin vereinbaren. Das ist möglich unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Kultur/Museen_und_Dauerausstellungen/Kunstmuseum_Gelsenkirchen/Terminvereinbarung. Zudem gehört zu den Vorgaben, dass alle Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, der tagesaktuell sein muss.

Mit „Seh-Steine“ wirft bereits ein Kunstwerk von Fischer seit 1995 kaskadenartig Sonnenlicht in Regenbogenfarben über Decke, Wand und Boden des Museums. Es war zunächst in der Sammlung der Kinetik zu erleben, inzwischen wird es im Foyer mit Durchblick in den Museumsgarten präsentiert. 1995 zeigte das hiesige Kunstmuseum auch die große Fischer-Ausstellung „Licht-Blicke. Reflektion + Reflexion“.

LIT Fischer: Das Licht wurde zum Zentrum seines Schaffens

Laut Kunstmuseum war Jürgen LIT Fischer (1941-2005) ein Autodidakt. Er lebte und arbeitete seit Beginn der 70er Jahre in Düsseldorf. Nachdem das Licht und die damit verbundenen ästhetischen Phänomene für ihn das Zentrum seines Schaffens wurden, fügte er seinem Namen den Zusatz „LIT“ zu. Ab 1993 arbeitete er mit dem Architekten und Ingenieur Peter Brdenk bei zahlreichen Installationen im öffentlichen Raum zusammen – wie dem Tetraeder in Bottrop oder dem Gasometer in Gelsenkirchen. In der Gelsenkirchener Altstadt st er mit dem Prisma auf dem Neumarkt vertreten. Höhepunkt seiner umfangreichen Ausstellungstätigkeit war die Beteiligung an der Architektur-Biennale in Venedig 1996.

Das nun in die Sammlung aufgenommene Werk „Totem Chip“ wird gebildet aus einer Reihe mit fünf quadratischen Kästen mit Neonröhren, jeweils zur Hälfte in rötlicher und bläulicher Farbe. Die diagonale Anbringung der Lichtquellen ergibt ein Zickzack, das je nach Betrachtungsstandort nur eine der Farben oder den Übergang zwischen beiden zeigt. Der Ausstellungsraum ist leicht abgedunkelt, so dass das Kunstwerk besonders gut erlebt werden kann.