Kunstmuseum ersteht Werk der Künstlerin Verena Loewensberg

Das Kunstmuseum in Buer hat mit dem Ankauf eines Werkes der 1986 verstorbenen Künstlerin Verena Loewensberg seine Sammlung konkreter Kunst erweitern können. Die Finanzierung war dank dank der Unterstützung des Landes NRW möglich.

Die in Zürich geborene und größtenteils dort auch wirkende Künstlerin gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der konkreten Kunst. Nach der Ausbildung zur textilen Gestalterin an der Gewerbeschule Basel und der zur Tänzerin interessierte sich Loewensberg schon bald für die freie Kunst. Nach verschiedenen gegenständlichen und abstrakten Experimenten arbeitete sie ab 1936 vollkommen gegenstandslos, bevor sie 1944 mit der konkreten Ölmalerei begann. Sie gehörte schließlich zum engsten Kreis der „Züricher Konkreten“ und war eng mit dem in Gelsenkirchen geborenen Künstler Anton Stankowski verbunden.

Das nun angekaufte Werk „Ohne Titel“ von 1975 zeichnet sich durch ein besonderes Kompositionsschema aus: Ein inneres Quadrat ist dem quadratischen Bildformat eingeschrieben. In diesen beiden Feldern entwickelt die Künstlerin ihre Farb- und Formstruktur zu einer dynamischen Komposition. Es fügt sich so hervorragend in die Sammlung konkreter Kunst des Kunstmuseums ein und ermöglicht neue Bezüge und neue Sichtweisen.

Zuletzt fanden die Arbeiten von Loewensburg weltweit Beachtung: Ihre Arbeiten wurden im Kunstmuseum Winterthur, Kunstmuseum Stuttgart, Centre Pompidou Paris und der The Mayor Gallery in London gezeigt. Das Werk „Ohne Titel“ ist im Kunstmuseum (Horster Straße 5-7) in der Sammlungspräsentation „Dialoge“ zu sehen: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel. Vom 24. Dezember bis 2. Januar ist das Museum geschlossen.

