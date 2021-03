Kunstinstallation lockt nun bis 10. April nach Gelsenkirchen

Die Installation „Hommage an Many“ ist nun bis zum 10. April im Stadt.Bau.Raum in Gelsenkirchen-Feldmark zu bestaunen.

Gelsenkirchen. Die Installation „Hommage an Many“ ist innerhalb Gelsenkirchens umgezogen und nun bis zum 10. April im Stadt.Bau.Raum in der Feldmark zu sehen.

Die Installation „Hommage an Many“ ist von der Werkstatt Buer in den Stadt.Bau.Raum umgezogen. Dort an der Boniverstraße 30 in der Feldmark gibt es den Kunstgenuss von Karl Rosenwald und Christian Hammer nun bis einschließlich Samstag, 10. April, immer freitags und samstags von 18 bis 21 Uhr (letzter Einlass) zu sehen.

Immer freitags und samstags nach Voranmeldung zu besichtigen

Die Installation „Hommage an Many“ wurde für eine Aufstellung in dem größeren Raum umgearbeitet und entsprechend angepasst. Maximal zwölf Besucher können auf den Liegestühlen und Stühlen Platz nehmen, um bei atmosphärischen Klängen von Christian Hammerin in das Werk Many Szejsteckis einzutauchen.

Einlass nur mit medizinischer Maske erfolgt nach Voranmeldung 0177/62 48 200 (Elke Schumacher) sowie nach bestätigter Terminvereinbarung per E-Mail an stadtbauraum@gelsenkirchen.de.