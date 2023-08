Kung-Fu-Klassiker mit Bruce Lee im Gelsenkirchener Kino

Gelsenkirchen. Kung-Fu-Ikone Bruce Lee ist auf Großleinwand zu erleben – und zwar im Gelsenkirchener Traditionskino „Schauburg“. Dieser Klassiker läuft dort.

In der Klassiker-Filmreihe anlässlich des 100. Geburtstages des Hollywood-Studios Warner Bros. läuft am Freitag, 1. September, im Gelsenkirchener Traditionskino „Schauburg“ (Horster Straße 6 in Buer) ein cineastischer Leckerbissen: Im Doppelpack werden „Der Mann mit der Todeskralle“ mit Kung-Fu-Ikone Bruce Lee aus dem Jahr 1973 und danach Wesley Snipes als schlagkräftiger Vampirjäger „Blade“ gezeigt – und zwar jeweils in der englischsprachigen Originalversion und in restaurierter 4K-Ultra-HD-Qualität. Beginn: 16.15 und 20 Uhr.

Am Samstag läuft in dieser Reihe dann der Stanley-Kubrick-Schocker „Clockwork Orange“ (17.30 und 20.15 Uhr, deutsche Fassung) und am Sonntag „Jenseits von Eden“ mit James Dean in der Hauptrolle um 17 und 19.30 Uhr.

Das Kommunale Kino in der „Schauburg“ zeigt neuen Film mit Isabelle Huppert

Das Kommunale Kino („KoKi“) zeigt in dieser Spielwoche den neuesten Film mit Isabelle Huppert. Die französische Schauspielerin übernimmt in „Die Gewerkschafterin“ die Rolle der Maureen Kearney. Diese engagierte sich für die Belange von rund 50.000 Mitarbeitern eines französischen Nuklearkonzerns. Als nach einem Wechsel in der Chefetage der Verlust Tausender Arbeitsplätze droht, legt sie sich mit den Bossen an, gerät schnell selbst unter Druck – und wird zur Zielscheibe körperlicher und juristischer Attacken. Zu sehen in der „Schauburg“: Di., 17.30 und 20 Uhr.

Zweiter „KoKi“-Film in dieser Woche ist das deutsche Künstlerdrama „Alma & Oskar“, das die Geschichte der Liaison der Komponisten-Witwe Alma Mahler mit dem expressionistischen Künstler Oskar Kokoschka nachzeichnet. Er läuft am Sonntag um 12.45 Uhr sowie am Montag um 17.30 und 20 Uhr.

Infos zu allen Filmen: www.schauburg-gelsenkirchen.de.

