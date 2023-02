„Kulturkiosk“ sammelt Stimmungsbild zu Arbeit, Geld, Glück

Gelsenkirchen. Das Musiktheater im Revier und das Consol-Theater starten ihr Gemeinschaftsprojekt „Kulturkiosk“ am Dienstag. Es werden noch Mitstreiter gesucht.

Arbeit, Geld und Glück: Dies sind drei Themenfelder, die nicht nur unser Selbstbild prägen, sondern auch beeinflussen, wie wir von anderen als Person wahrgenommen werden. Und sie tragen auch enorm dazu bei, welches Ansehen eine Stadt und die dort lebende Gesellschaft in der Öffentlichkeit genießen.

Im Rahmen ihres Gemeinschaftsprojekts „Kulturkiosk“ wollen das Musiktheater im Revier (MiR) und das Consol-Theater über genau diese Themen mit möglichst vielen Interessierten ins Gespräch kommen. Und ihre Gedanken, Meinungen und Ansichten schriftlich und filmisch dokumentieren. Das nächste Treffen steigt am Dienstag, 28. Februar, ab 18 Uhr im MiR-Foyer. Mitstreiterinnen werden noch gesucht.

Sechs Gesprächsrunden: Über Arbeit, Geld und Glück in Gelsenkirchen wird diskutiert

Gelsenkirchen hat in den vergangenen Jahrzehnten so manchen unfreiwilligen Wandlungsprozess durchmachen müssen. Zehntausende Arbeitsplätze gingen allein mit dem Ende der Montanindustrie in dieser Stadt verloren. Und über die Folgen solch radikaler Transformationen – Stichworte: hohe Langzeitarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel – wollen die Projektmacher nun ein Meinungsbild der Menschen einfangen, die hier leben und selbst unmittelbar davon betroffen sind. Oder aber einfach nur mitdiskutieren wollen.

Standbein eins dieser geplanten Stimmen- und Meinungssammlung sind sechs Gesprächsrunden. Diese werden von Theaterautor Ulf Schmidt moderiert. Maximal zwölf Personen sollen pro Runde zusammenfinden. Die erste findet wie gesagt an diesem Dienstag im MiR-Foyer statt. Weitere sollen in Buer, Bismarck und der Altstadt folgen.

Projektmacher hoffen auf einen breitgefächerten Kreis an Diskutierenden

„Wir hoffen natürlich auf eine möglichst bunte Zusammensetzung der Runden“, sagt Schmidt. Menschen aus möglichst vielen Schichten und Kreisen sollen sich durch den „Kulturkiosk“ angesprochen fühlen. Alter, Herkunft, sozialer Status – je vielfältiger, desto besser. „Von der alleinerziehenden Mutter über den Arbeitssuchenden und die Facharbeiterin bis hin zum Sparkassen-Direktor sind uns alle willkommen“, betont Schmidt.

Für die zweite Säule im Konzept zeichnet Jürgen Sarkiss verantwortlich. Er ist im beruflichen Alltag als Schauspieler, Regisseur und Videokünstler unterwegs. Sarkiss will gemeinsam mit Tolga Güclü aus dem Team des Consol-Theaters per Videokamera in der Stadt auf Stimmenfang gehen. Dabei setzt er auf Zufallsbegegnungen auf offener Straße, steuert aber auch Institutionen und Personenkreise gezielt an, mit denen er im Vorfeld ein Treffen vereinbart hat. Fragen, die er stellen will, lauten etwa: „Wie glücklich sind sie in Gelsenkirchen?“, „Gehen sie einer Arbeit nach oder ihrer Arbeit?“. Oder: „Ist Geld wichtig, um glücklich sein zu können?“

Ergebnisse der Befragungen werden Ende Mai im Musiktheater präsentiert

Die Resultate aus allen Begegnungen und Diskussionen sollen dann bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung am 31. Mai im MiR präsentiert werden. Alle Projektmacher glauben fest an eine große Bereitschaft in der Bevölkerung zur Beteiligung. „Viele haben das Gefühl, dass sie zu wichtigen Themen nie gehört werden. Wir wollen ihnen mit diesem Projekt nun die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben, sie hör- und sichtbar zu machen“, erklären Sarkiss und Schmidt.

Und wann wird dieses Projekt für sie zu einem Erfolg? „Wenn die Teilnehmenden am Ende rausgehen und sagen: Wow, das war gut, das hat mir gut getan“, antwortet Sarkiss. Und Schmidt ergänzt: „Am Ende soll ein vielstimmiges Bild zu den Themen Geld, Arbeit und Glück in Gelsenkirchen herausgekommen. Und alle Teilnehmenden sollen das Gefühl haben, dass sie ernst genommen und angehört wurden.“

Wer sich an einer der Gruppen beteiligen möchte, sollte sich schnellstmöglich anmelden – per E-Mail an kulturkiosk@consoltheater.de oder unter 0209 988 2282.

