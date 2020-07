Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer: Vorverkauf startet

Machen den Auftakt: Die Band Roads & Shoes tritt am Donnerstag, 30. Juli, im Kulturbiergarten am Michaelshaus in Gelsenkirchen-Buer auf.

Gelsenkirchen-Buer. Am 30. Juli startet vor dem Michaelshaus in Gelsenkirchen-Buer der Kulturbiergarten. Ab sofort kann man in Internet Tickets kaufen.

Am Donnerstag kommender Woche (30. Juli) startet vor dem Michaelshaus in Gelsenkirchen-Buer der Kulturbiergarten (wir berichteten). Jetzt kann man online Karten für die Veranstaltungen kaufen.

Zahlreiche Bands und Einzelkünstler haben inzwischen fest zugesagt. Auf www.Rock-am-Dom-Gelsenkirchen.de kann man jetzt online Tickets kaufen – und sich sogar die genauen Plätze an den Biertischen aussuchen. Ein detaillierter Plan zeigt an, wo sich die Tische befinden und welche Plätze schon belegt oder noch verfügbar sind.

Diese Gelsenkirchener Gastronomen versorgen die Besucher mit Bier

Den Auftakt am 30. Juli machen der Kabarettist und Musiker Len Mette plus Band sowie das Songwriter-Duo „Roads & Shoes“. Der Eintritt ist frei – wer allerdings nicht riskieren will, am Abend selbst keine Tickets mehr zu bekommen, zahlt bei der Online-Reservierung einen Euro Bearbeitungsgebühr. Die Buchung eines kompletten Tisches, an dem maximal acht Leute sitzen können, kostet 7 Euro.

Inzwischen stehen auch die beiden buerschen Gastronomen fest, die jeweils einen Bierwagen betreiben. Vincenc Els und sein Team von der „Oisin Kelly Gallery“ bieten unter anderem irische Biere wie Guinness, Kilkenny und Co. an, während es bei Domgold-Betreiber Christoph Klug die Bier-Spezialitäten gibt, die auch im Domgold angeboten werden.