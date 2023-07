Kulturbiergarten Buer: Eintritt frei zu dieser Veranstaltung

Foto: Rock am Dom

Der Singer und Songwriter Dean Newman ist am Samstag im Kulturbiergarten zu Gast.

Gelsenkirchen-Buer. Am Donnerstag dieser Woche startet der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer. Eine neue Veranstaltung am Samstag lockt mit freiem Eintritt.

Der Kulturbiergarten geht in seine vierte Runde: Die Veranstaltung, im Jahr 2020 aus der Corona-Not geboren, hat sich längst in Gelsenkirchen-Buer etabliert. Und auch, wenn die Wettervorhersage zumindest für diese Woche nicht wirklich optimal für einen Biergartenbesuch ist: Am Donnerstag geht es los, vor ausverkauftem Haus. Doch für viele andere Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Den Auftakt macht am Donnerstag Frank Goosen: für den Kabarettisten und Autor aus Bochum zwar nicht ganz ein Heimspiel, allerdings kann er stolz von sich sagen, dass er von Anfang beim Kulturbiergarten dabei war. Goosen wird auf der Bühne vor dem Michaelshaus aus seinem neuen Buch „Spiel ab!“ lesen, Karten gibt es allerdings keine mehr. Noch einige Resttickets gibt es dagegen für den Auftritt der niederländischen Band „The Magic Mumble Jumble“ am Freitag.

Diese Sängerinnen und Sänger treten am Samstag in Gelsenkirchen-Buer auf

Ganz neu im Programm ist ein Singer-Songwriter-Abend, der am Samstag (29. Juli) stattfindet: „Dank unserer Sponsoren können wir den bei freiem Eintritt anbieten und lassen lediglich den Hut herumgehen“, sagt Andreas Szepan vom Organisatorenteam. Drei Singer-Songwriter stehen dann auf der Bühne: Aniek Maren, Kamai Melon und Dean Newman.

Aniek Maren aus den Niederlanden schreibt und spielt ihre eigenen Songs auf der Gitarre und ihrer Loopstation. „Sie singt über die schönen Dinge des Lebens und auch über die kleinen ,Stiche’, die das Leben manchmal mitbringt“, erklärt Szepan. Die zweite Sängern an dem Abend ist Kamai Melon: Die erst 16-jährige Bochumer Schülerin hat in diesem Jahr den fünften Singer-Songwriter-Contest im Musikforum ihrer Heimatstadt gewonnen. Bochum-Total-Chef Marcus Gloria beschrieb sie als „besondere Empfehlung“.

Ursprünglich aus Wales kommt Dean Newman, der 1967 geborene Musiker hat in Bochum eine neue Heimat gefunden hat. „Newman verbindet verschiedene Stile in seiner Musik zu einem neuen Ganzen“, erklärt Andreas Szepan, „er ist ein kraftvoller Gitarrist und Sänger, dessen Musik die Grenzen zwischen Folk, Jazz, Rock und Blues verwischt.”

Weitere Informationen und Tickets zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kulturbiergarten-buer.de.

