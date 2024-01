Kulturbiergarten Buer: Dieses Event zur Fußball-EM ist neu

Der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer: In diesem Jahr steht die Fußball-EM im Mittelpunkt.

Gelsenkirchen-Buer Einen Tag vor der Europameisterschaft startet der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer. Die Veranstaltung nimmt die EM schon einmal vorweg.

Diese Veranstaltung hat sich inzwischen zu einer echten Marke entwickelt und ist aus dem Eventkalender von Gelsenkirchen-Buer kaum mehr wegzudenken: der Kulturbiergarten. In Corona-Zeiten aus der Not geboren, hat sich das Konzept längst durchgesetzt. In diesem Jahr kommt der Kulturbiergarten in einem ganz besonderen Gewand daher: Schließlich findet zeitgleich die Fußball-Europameisterschaft statt – auch in Gelsenkirchen.

Am 14. Juni startet die EM, mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München. Aber schon einen Tag vorher, am 13. Juni, wird vor dem Michaelshaus in Buer ab 19 Uhr die „Kulturbiergarten-Europameisterschaft“ ausgespielt – nicht im Fußball allerdings, sondern in einer Art Mehrkampf. „Wir vermuten, dass die Teams am besten aufgestellt sind, die einen gesunden Mix aus Wissen, Erfahrung, Geschicklichkeit und Sportlichkeit repräsentieren“, sagt Andreas Szepan, Mit-Organisator des Kulturbiergartens, schmunzelnd – mehr wird noch nicht verraten.

Darum geht es bei dem Event in Gelsenkirchen-Buer

Die Organisation des Abends hat das Team vom Kneipenquiz Gelsenstyle, und der Abend wird auch in etwa so ablaufen wie bei der beliebten Rätselveranstaltung. Die Besonderheit: Analog zur Fußball-EM treten die Teams in sechs Gruppen an, jedes Team steht dabei für ein anderes EM-Teilnehmerland. Die jeweils Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale und ermitteln die Finalpaarung.

Ein Team besteht dabei aus sechs bis zehn Spielern. Eine große Länder-Tischfahne dient als Erkennungssymbol. „Im besten Fall haben die Teammitglieder, dessen Land sie repräsentieren, einen direkten Bezug dazu“, erläutert Szepan und zählt auf, was damit gemeint ist: Sie kommen aus dem Land oder haben einen familiären Hintergrund, sie haben eine besondere Beziehung zu dem Land, wie etwa jahrelange Urlaubs- oder Geschäftsreisen. „So wäre beispielsweise ein Französischlehrer ein sehr geeigneter Kandidat für Frankreich“, sagt Szepan: Der Interpretation und Kreativität der Teilnehmer seien dabei keine Grenzen gesetzt, sehr erwünscht seien an dem Abend außerdem landestypische Kleidung oder Accessoires. „Lediglich Fairness und Toleranz sind unabdingbar.“

Los geht es am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr, Livemusik und landestypische Speisen und Getränke runden den Abend ab. Der Vorverkauf für den Abend ist bereits gestartet: Karten gibt es im Internet unter kulturbiergarten-buer.de.

