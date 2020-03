Kultur in Buer: Wochenendtipps für Gelsenkirchens Norden

Gelsenkirchen-Buer. Ab ins Wochenende – aber wohin? Wir haben ein paar Empfehlungen für Sie. Wochenendtipps für Gelsenkirchens Norden mit Kira Schmidt.

Angesagt ist aufgrund des Coronavirus aktuell eher das Meiden von Menschenmassen. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Auch für dieses Wochenende hat sich das Freizeitangebot deutlich verkleinert. Für folgende Veranstaltungen gab es bisher keine Absagen:

Teil-Absage für die „Werkstatt“

Ein himmlisches Musikvergnügen, das hätten Stefanie Schulte-Hoffmann und Guy Bitan den Besuchern der „Werkstatt“ gern geboten. Kurzfristig jedoch entschied man sich aber, das Konzert ausfallen zu lassen. Allerdings gilt hier: Der normale Ausstellungsbetrieb läuft weiter, so die Vereinsmitglieder. An der Hagenstraße 34 gelten die regulären Öffnungszeiten am Freitag, 13. März, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 14. März, von 11 bis 15 Uhr. Eintritt frei.

Kasperletheater

„Gino’s Puppenbühne“ gastiert in Buer und erzählt vom Kasperle und seinen Freunden. Mit dabei sind natürlich auch Seppel und die Großmutter. Besonders charmant: Gespielt wird mit echten hölzernen Schnitzpuppen. Das Theater gastiert am Donnerstag, 19. März, auf der Königswiese. Bis Samstag, 21. März, finden täglich um 16 Uhr Vorstellungen statt. Am Sonntag, 22. März, steht das Kasperle sogar zweimal, um 11 und um 14 Uhr, auf der Bühne. Kontakt: 01578 6754489.

Schauspiel-Wortshop

Erste Schritte in die Welt des Schauspielerns bieten Samira Calder und Josefine Voss. Die beiden jungen Schauspielerinnen vermitteln Grundlagen von Atemübungen über erste Improvisationen bis hin zu Konzentrationsübungen. Dabei geht es vor allem darum, im wahrsten Sinne spielerisch mehr über sich selbst zu erfahren. Zwar ist der Workshop noch ein paar Tage hin, die jungen Frauen nehmen jedoch in diesen Tagen Anmeldungen entgegen. Der zweitägige Kursus findet Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März, statt. Er richtet sich an Menschen im Alter von 13 bis 99 Jahren. Die Kosten belaufen sich auf 98 Euro. Anmeldungen sind möglich unter 0174-1903981 oder samirajuliacalder@gmail.com

Haben Sie Veranstaltungstipps?

Haben Sie Veranstaltungstipps oder Szene-Informationen für uns? Dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Kultur in Buer“ an: redaktion.buer@waz.de