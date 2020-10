Die kommenden Tage haben wieder einiges an Gelsenkirchener Kultur zu bieten. Vom Kaffeehauskonzert, einer Museumsführung bis hin zu den Goldstücken: Hier sind unsere Tipps zum Wochenende.

Goldstücke

Ein bisschen Poesie im Alltag zu erleben, das tut in diesen Tagen gut. Vor allem, wenn es vielfach coronakonform unter freiem Himmel möglich ist. Noch bis Sonntag, 4. Oktober, leuchten in Buer abendlich die „Goldstücke“, wollen Illuminationen von Bäumen wie auch Bauwerken die Betrachter verzaubern. Der Goldbergpark wird zur Lichtkunst-Galerie, der Robinienhof zur farbenfrohen Bühne für akustische Kunst. Die Lichter leuchten vom Anbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr. Am heutigen Freitag, 2. Oktober, ergänzen die buerschen Kaufleute das Festival mit einer Einladung zum „Late-Night-Shopping“ (bis 21 Uhr), am Samstag, 3. Oktober, gibt es ab 19 Uhr Musik im Robinienhof. Der Eintritt ist an allen Orten frei.

Konzert in Stephanus

Klassische Feiertagsmusik steht auf dem Programm beim nächsten Konzert der Reihe „Ausklang“ am Tag der Deutschen Einheit, Samstag, 3. Oktober, in der Stephanuskirche, Westerholter Straße 92. Was sich dahinter verbirgt? Ein Konzert für eine Orgel und zwei Trompeten. Die Orgel spielt Lothar Fischer, Initiator der Konzertreihe, selbst. Dazu hat er sich mit Johannes Potzel und Alexander Ribbat zwei erfahrene Trompeter eingeladen. Das Programm ist entsprechend feierlich. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auswärtsspiel

Die Konzertreihe „Hammer + 3“ hat im Kulturraum Werkstatt schon lange Tradition. Gastgeber Christian Hammer lädt sich drei musikalische Gäste ein. Nun aber fährt er richtig auf: Gleich zehn Musiker hat er sich für Sonntag, 4. Oktober, eingeladen. Coronabedingt muss man daher auf das Schloss Horst, Turfstraße 21, ausweichen. „Check Test Check“ nennt sich die zehnköpfige Formation, die „mehr Labor als Band“ ist. Alle Musiker gehören auch der bekannten und preisdekorierten Großformation „The Dorf“ an. Im Gepäck haben die Musiker ihre neue CD. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@werkstatt-ev.de.

Museumsführung

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen, Horster Straße 5-7, zeigt aktuell im Grafikkabinett Pop-Art Grafiken aus dem eigenen Besitz. Darunter befinden sich Arbeiten von Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Zum besseren Verständnis und zur besseren Einordnung in die Kunstgeschichte bietet das Haus am Sonntag, 4. Oktober, eine Führung durch die Schau an. Sie beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich unter 02091694361.

Wer noch einmal den Sommer Revue passieren lassen möchte, kann noch einen Gang durch die Ausstellung „Raus ins Freie!“ unternehmen. Sie zeigt nur noch bis zum Wochenende charmante Impressionen von Badenden im frühen 20. Jahrhundert.

Kaffeehauskonzert

Unter dem Titel „Heimatliebe und Reiselust“ bietet die Sängerin und Schauspielerin Clarissa Frings Anekdoten und Lieder ihrer Laufbahn auf der kleinen Bühne der Kaffeehauskonzerte im Café Albring Rüdel an der Ophofstraße 7. Ihre Stationen: das Ruhrgebiet, Bayern, Wien – und irgendwie die Welt. Denn internationale Konzertreisen führten sie an viele Orte und sogar auf Kreuzfahrtschiffe. Konzertbeginn ist am Montag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 17,50 Euro vor Ort oder telefonisch unter 020931550.