Küppersbusch Gelsenkirchen: Neue Heimat auf Zeche Zollverein

Gelsenkirchen. Küppersbusch ist von Gelsenkirchen nach Essen gewechselt. Der Umzug ist nicht die einzige Neuigkeit. Neue Führung, neue Zahlen.

Auch Küppersbusch zählt zu den wenigen Unternehmen, die seit 100 Jahren in Gelsenkirchen verwurzelt sind. Anders als die heimattreue Wessel-Gruppe hat sich der Küchenspezialist jedoch ein neues Domizil gesucht. Neue Heimat für Küppersbusch ist die Zeche Zollverein in Essen.

Neue Heimat Zollverein: Küppersbusch-Verwaltung zieht nach Essen, Beyerle neuer CEO

Der Umzug in die Nachbarstadt ist nach „Auslaufen des Mietvertrages“ nicht die einzige Neuigkeit. Der Betrieb stehe unter neuer Führung und kann auch „neue, positive Zahlen“ präsentieren. Das teilte Unternehmenssprecherin Melanie Prüsch auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Mit dem Umzug auf das Gelände des Weltkulturerbes Anfang November dieses Jahres haben demnach auch rund 50 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlegt. An die Spitze des Konzerns ist Andreas Beyerle gerückt, er folgt auf Hannes Kolb, der Ende August ‘22 seine Geschäftsführer-Position aufgegeben hat, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Beyerle, seit 2019 Kollege von Kolb und bis dato Finanzchef (CFO), ist nun alleiniger Geschäftsführer (CEO) sowie nun auch Leiter Zentraleuropa. Der 52-Jährige war vor Küppersbusch zehn Jahre in der Geschäftsleitung der Meda Küchenfachmärkte und davor viele Jahre bei Roller in verschiedenen Funktionen tätig.

Sprecherin: Küppersbusch „verzeichnet Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich“

„Küppersbusch blickt auf erfolgreiche Geschäftsentwicklungen“, sagt die Unternehmenssprecherin. Sowohl im Wert als auch bei den Stückzahlen verzeichne das Unternehmen in diesem Jahr Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich.

Küppersbusch ist zu Hochzeiten mehrgleisig gefahren. Es gab die Großküchentechnik, wie sie Krankenhäuser und Kantinen mit hohen Belegschafts- und Kundenzahlen (respektive Patientenzahlen) vorhalten sowie die Sparte Hausgeräte. Letztere wurde eingestellt, lediglich Vertrieb und Service hier weitergeführt. Der Bereich Großküchentechnik wurde 2020 abgewickelt und verkauft, so dass zuletzt nur noch die Verwaltung in Gelsenkirchen ansässig war.

Küppersbusch ist heute eine der deutschen Gesellschaften der Teka-Gruppe. Die Gruppe umfasst nach eigenen Angaben verschiedene weltweit führende Marken wie Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém oder Thor. Demnach gehören zu „Teka 15 Fabriken und 4000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, mit einer Präsenz in mehr als 120 Ländern auf fünf Kontinenten“.

Küppersbusch-Gelände in Gelsenkirchen: Stadt will Wohnbebauung

Auch der ursprüngliche Firmensitz ist verkauft worden, die Verwaltung ist seinerzeit an die Küppersbuschstraße 2 umgezogen. Käufer hier war – bereits 2014 – der VIKZ, der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. mit Sitz in Köln. Der Dachverband will mit einer lokalen Moscheegemeinde am alten Küppersbusch-Sitz ein Wohnheim und Kulturzentrum bauen. Die Stadt hat allerdings ganz andere Pläne, sie will hier Wohnbebauung realisieren.

Lesen Sie auch:Gelsenkirchen bremst Moschee-Vorhaben mit Wohnungsbauplanung

Politik und Verwaltung verhängten mehrfach, bis in 2022 hinein, eine Veränderungssperre. Der Geltungsbereich des angestrebten Bebauungsplans umfasst das ehemalige Verwaltungsgebäude des Küppersbuschwerkes sowie eine Wohnhauszeile an der Küppersbuschstraße, er sieht mehrgeschossigen Wohnungsbau und Doppelhaushälften vor. Soziale Einrichtungen wären damit dort ausgeschlossen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen