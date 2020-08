Kühlwasserspur führt zu Unfallflüchtigem in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke. Verlorene Kühlflüssigkeit wurde eine Unfallflüchtigen in Gelsenkirchen zum Verhängnis. Den zudem berauschten Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

Verlorene Kühlflüssigkeit führte die Gelsenkirchener Polizei zu einem Unfallflüchtigen. Am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr riefen Augenzeugen die Polizei, weil sie beobachtet hatten, wie ein dunkler Opel auf der Schwäbischen Straße in Gelsenkirchen-Schalke mit Vollgas gegen zwei geparkte Fahrzeuge fuhr, die am Straßenrand parkten.

Die Autos wurden erheblich beschädigt. Danach, so die Zeugen, habe das Fahrzeug verbotenerweise in der Einbahnstraße zurückgesetzt und sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug des Verursachers Kühlflüssigkeit verlor. Die Beamten folgten der Spur. An der Gewerkenstraße in Höhe des Schalker Marktes fanden sie dann tatsächlich das entsprechende Auto.

Fahrer saß am Straßenrand, Fahrzeughalter schläft auf dem Rücksitz

In einiger Entfernung saß ein Mann auf einem Stein. Als die Beamten ihn ansprachen, sagte er schließlich, dass er seinem volltrunkenen Freund den Fahrzeugschlüssel abgenommen hatte und nach Hause fahren wollte. Dabei sei es zu dem Unfall gekommen. Ein bei dem 33 Jahre alten Beschuldigten durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Zudem hatten die Polizisten den Verdacht, der Mann habe Betäubungsmittel genommen.

Den 42-jährigen Fahrzeughalter fanden die Beamten schlafend auf der Rücksitzbank des Autos. Er gab an, durch den Unfall wach geworden zu sein und sich dann aber wieder hingelegt zu haben. Beide Männer mussten mit zur Wache, wo ein Arzt dem Fahrer Blutproben entnahm. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Substanzen, Verkehrsunfallflucht und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn die konnte der Beschuldigte auch nicht vorweisen.

