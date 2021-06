Der schwedische Fitness-Studio-Anbieter Actic eröffnete im Gelsenkirchener Zentralbad in der ersten Etage sein Studio. Im Sommer 2013 wurden die Räumlichkeiten an der Overwegstraße entsprechend umgebaut. Actic-Vertreter, Architekt und Stadtwerke-Mitarbeiter schauten sich damals vor Ort die Maßnahmen an.