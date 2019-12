Nach dem Feuer in der Küpperbuschstraße in Gelsenkirchen in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag hat die Kriminalpolizei die Ursache für den Brand gefunden: Fahrlässigkeit.

Kripo entdeckt Ursache für den Brand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Feldmark. Nur zwei Tage nach dem Wohnungsbrand an der Küppersbuschstraße im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark sind die Ermittler der Kriminalpolizei zu einem Ergebnis gekommen, wie der Brand entstanden ist.

Fahrlässigkeit im Umgang mit Zigaretten: 50.000 Euro Schaden

Laut Polizei ist der „fahrlässige Umgang mit glimmenden Zigaretten“ für den Brand am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, verantwortlich gewesen. Das stellte die Polizei nach der Untersuchung des Brandortes fest. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 50.000 Euro. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Feuerwehr rettete sechs Personen

Bei dem Brand gegen 2.21 Uhr in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. 63 Retter waren im Einsatz. Fünf Menschen wurden per Drehleiter in Sicherheit gebracht, eine Person direkt aus der Brandwohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Küppersbuschstraße.