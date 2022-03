Krimi aus Gelsenkirchen: Imker-Mord im Venedig des Languedoc

Die Gelsenkirchener Krimi-Autorin Johanna Huda legt mit „Der Mord an Monsieur Bonmatin“ ihren nunmehr sechsten Roman vor. Mordopfer ist ein unbequemer Imker. In der Hitze des Sommers zwischen Mèze, Montagnac und Sète kommen die Ermittler Capitaine Joseph Leroux und seine Kollegin Catherine allmählich dem Geheimnis auf die Spur.

Mit ihren Languedoc-Krimis hat die Gelsenkirchener Autorin Johanna Huda eine treue, stetig wachsende Lesergemeinde erobert. Was auch daran liegt, dass ihr Ermittler Capitaine Joseph Leroux so ganz anders daherkommt als viele seiner Roman-Kollegen entlang der französischen Mittelmeer-Küste: Er ist kein Egoshooter mit Brüchen in der Biografie, sondern ein stinknormaler Kripo-Beamter: korrekt und kollegial.

Sonne, Strand und Meeresfrüchte – Gelsenkirchenerin bedient viele Sehnsüchte

Für die Verlage gilt der Midi längst als lukrativer Tatort. Zwischen Nizza und Marseille sowie im provenzalischen Hinterland geht inzwischen eine ganze Armada von Kriminalisten auf Verbrecherjagd. Morde unter Palmen sind natürlich unerlässlich, aber Pastis, Rosé und fruits de mer (Meeresfrüchte) direkt vom Kutter müssen auch dabei sein – das liebt der deutsche Leser mit Hang zum Frankophilen. Also Futter für die nach Sonne, Strand und savoir-vivre schmachtenden Krimifreunde.

Der Mord an Monsieur Bonmatin“ ist der sechste Roman der Gelsenkirchener Autorin Johanna Huda. Foto: Foto: FFS

Lustvoll erfüllt die bekennende Frankreich-Liebhaberin Johanna Huda all diese Sehnsüchte, aber auf andere Weise. In „Der Mord an Monsieur Bonmatin“, ihrem inzwischen sechsten Roman, ermittelt der Capitaine natürlich wieder im Languedoc. Jener Region westlich des Rhone-Deltas, weltberühmt für ihren Wein, aber authentischer als St. Tropez und Co. Hier geht es robuster, direkter zu als an der Riviera. Wer einmal im Fischereihafen von Sète die riesigen Trawler der Mittelmeer-Fangflotte gesehen hat, bekommt eine Ahnung davon.

Der Plot: Mord an einem rebellischen Naturschützer – Imker stirbt durch Kugel

Im Roman trifft es den rebellischen Naturschützer Henri Bonmatin. Der Imker stand offenbar einigen Leuten im Weg und wurde nicht vom eigenen Bienenvolk getötet, sondern durch eine Kugel. In der Hitze des Sommers zwischen Mèze, Montagnac und Sète kommen Leroux und seine Kollegin Catherine allmählich dem Geheimnis auf die Spur.

Dazu sinnliche Beschreibungen von Landschaften, gutem Essen und eine plausible, spannende Story. Entstanden ist sie im Languedoc und in Buer, wo es im verwunschenen Garten der Hudas im Sommer nach Lavendel und Thymian duftet. Sogar eine kleine Boule-Bahn gibt es dort. Ein Krimi wie ein Kurzurlaub – gerade richtig in den kalten, schwierigen Zeiten, die wir im Moment erleben.

Johanna Huda: Der Mord an Monsieur Bonmatin. Das Buch umfasst 196 Seiten, es ist erschienen im Oldib Verlag. KOsten: 13,99 Euro.

