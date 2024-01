Das Holzkreuz von 1574 an der Haunerfeldstraße gehörte einst zum Bauernhof Schulte-Terboven, dessen Grundstück die Stadt Gelsenkirchen in den 1950er-Jahren erwarb. Nach dem Verkauf an die evangelische Kirche errichtet dort nun ein Investor eine Kita, für die das Kruzifix (Foto vom September 2023) weichen soll.