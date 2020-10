Kreissynode tagt coronabedingt bei Probst im Zirkuszelt

Gelsenkirchen. Die Kreissynode tagt an besonderem Ort: im Zirkuszelt der Familie Probst im Revierpark Nienhausen. Auf der Tagesordnung stehen auch Neuwahlen.

Die Kreissynode, das höchste beschlussfassende Gremium der Evangelischen Kirche in Gelsenkirchen und Wattenscheid, tagt am heutigen Montag, 5. Oktober – an einem besonderen Ort: im Zirkuszelt Probst im Revierpark Nienhausen. Superintendent Heiner Montanus hat sich gemeinsam mit dem Kreissynodalvorstand (KSV) ganz bewusst für diesen Ort entschieden. Er bietet die besten Voraussetzungen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden: „Viel frische Luft, ein hohes Dach und mehr als genügend Abstand für alle Teilnehmenden.“

Die Kreissynode tagt dieses Mal coronabedingt im Zirkuszelt

91 Synodale mit beschließendem Stimmrecht, dazu 16 mit beratender Stimme, hätten auch in einer Kirche Platz gefunden. „Aber da ist die Infrastruktur nicht so gut geeignet für eine mehrstündige Veranstaltung“, so Montanus weiter.

Um 14 Uhr wird die Synode im Zirkuszelt zusammentreten – und holt damit die Tagung nach, die eigentlich für den 15. Juni angesetzt war und wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines neuen Kreissynodalvorstandes. Dieses Gremium leitet in monatlichen Sitzungen den Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid zwischen den Tagungen der Kreissynode, die in der Regel nur zweimal im Jahr tagt.

Auf der Tagesordnung stehen die Neuwahlen sämtlicher Gremien

Zum KSV gehört auch der/die Synodalassessor/in. Das ist die Stellvertretung des Superintendenten. Diese Position ist seit der Pensionierung von Pfarrer Dieter Heisig Ende des vergangenen Jahres vakant. Sie wurde bis einschließlich Mai 2020 stellvertretend von Pfarrerin Ute Riegas-Chaikowski wahrgenommen. Im Juni verließ sie den Kirchenkreis und übernahm die Theologische Leitung der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort (Freudenberg). Nun hat der Synodale Nominierungsausschuss Pfarrerin Dr. Elga Zachau für diese Position vorgeschlagen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Synode stehen die Neuwahlen sämtlicher Gremien, die den KSV in seiner Arbeit beraten. In einem weiteren Tagesordnungspunkt gibt es erste Informationen zu der Möglichkeit, interprofessionelle Teams in den Kirchengemeinden zu etablieren.