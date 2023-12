Gesundheit & Krebs Krebsberatung in Gelsenkirchen mit neuem Angebot

Gelsenkirchen Krebsberatung in Betrieben, eigene Familiensprechstunden – die Gelsenkirchener Krebsberatungsstelle bietet neue Unterstützungsformate.

Wenn der Arzt eine Krebsdiagnose stellt, ist das für Betroffene immer ein schwerer Einschnitt. Jenseits der medizinischen Unterstützung bietet die Krebsberatungsstelle Gelsenkirchen des Paritätischen Unterstützung unterschiedlichster Art. Besonderen Hilfebedarf gibt es, wenn Familien mit kleinen Kindern betroffen sind.

Die Krebsberatungsstelle mit ihrem Hauptsitz in der Dickampstraße 12 unterstützt seit über 20 Jahren Krebsbetroffene in Gelsenkirchen und Region. „In unserer Beratungsarbeit“, sagt die Leiterin Anne Grüter, „haben wir immer wieder mit Familien mit minderjährigen Kindern zu tun. Die Krebserkrankung eines Elternteils stellt sie vor Herausforderungen, die schwer zu bewältigen sind: Sorgen und Ängste, aber auch ganz praktisch das Fehlen des Kranken sowie die Überbeanspruchung des gesunden Elternteils und die Störungen im täglichen Ablauf “.

Besondere Probleme, wenn ein Elternteil ausfällt

Um in solchen Fällen besser helfen zu können, gibt es nun eine Familiensprechstunde für Betroffene. Sie findet nach telefonischer Vereinbarung an jedem zweiten und vierten Mittwoch eines Monats ab 16 Uhr an der Dickampstraße statt.

Ein neues Angebot ist auch der Kaffeeklatsch im „Kaffeehaus Neuzeit“ in der Florastraße 119. An jedem dritten Mittwoch im Monat, von 16 bis 18 Uhr, sind Menschen, deren Leben sich durch eine Krebserkrankung verändert hat, eingeladen zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen. Dabei steht das „normale Leben“ im Mittelpunkt.

An örtliche Firmen richtet sich ein neues Format, bei dem Mitarbeitende vor Ort im Unternehmen beraten werden können. In Vorträgen informiert das Team über Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und deren Angehörige. Termine für individuelle Beratungsgespräche können vereinbart werden.

Information und Beratung direkt im Betrieb

Ermöglicht werden die neuen Angebote durch die Unterstützung des Fördervereins Krebsberatung und -hilfe in der Emscher-Lippe-Region. Dessen Vorsitzender Michael Poschmann setzt sich mit Spendenaktionen seit langem für die Beratungsstelle ein. „Als Unternehmer erlebe ich, dass eine Krebserkrankung in der Familie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine hohe Belastung darstellt, viele Fragen zu klären und Rat und Hilfe gefragt sind. Das neue Angebot für Betriebe soll hier eine Lücke schließen.“

Seit mehr als 15 Jahren ist die Krebsberatungsstelle Gelsenkirchen auch landesweit aktiv und stellt die Sprecher des Dachverbandes für die 23 Beratungsstellen im Land. Die ehemalige Gelsenkirchener Landtagsabgeordnete Heike Gebhard hat die Beratungsstelle stets unterstützt, auch auf dem Weg zur Regelfinanzierung durch die Krankenkassen.

Nun hat die Sozialdemokratin die Schirmherrschaft für die Einrichtung übernommen. Als solche will sie mit ihren Kontakten helfen, die Arbeit der Krebsberatungsstelle noch stärker sichtbar zu machen. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass es eine solche Organisation gibt, die den Krebserkrankten wie auch ihren Familien hilft, damit klarzukommen“, so Heike Gebhard.

Die Beratungsstelle ist täglich von 9 bis 13 Uhr erreichbar unter der Rufnummer 0209 9132840.

