Kostenlose Tour: Das passiert im Revierpark Nienhausen

Der Revierpark Nienhausen, hier die beliebte Eisenbahn, ein echter Publikumsmagnet, wird umgebaut. Eine Park-Tour am 5. Mai gibt Auskunft darüber, wie die grüne Oase in Zukunft aussehen wird.

Gelsenkirchen. Wie sieht der Revierpark Nienhausen künftig aus? Diese Frage wird bei einer kostenlosen Park-Tour am 5. Mai beantwortet. So geht’s zur Anmeldung.

Vielfältiger soll der Revierpark Nienhausen werden, mehr Raum für Naturerlebnisse bieten. Deshalb baut der Regionalverband Ruhr (RVR) die Oase im Gelsenkirchener Stadtsüden und die weiteren Revierparks in der Region derzeit weitreichend um.

Erlebnistour Revierpark Nienhausen für die ganze Familie am 5. Mai

Ein- und Ausblicke, wie das Projekt „Revierparks 2020+“ in Nienhausen an der Stadtgrenze von Gelsenkirchen und Essen umgesetzt wird, erfahren Interessierte bei einer Park-Erlebnis-Tour am Freitag, 5. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr. Umweltpädagogin Iris Brockmann geht mit den Teilnehmenden auf Entdeckungstour.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Brockmann führt an sehenswerte Orte und erläutert unter anderem die Planungen zu den Lehrpfaden für Bienen und Regenwasser sowie zur Feuchtwiese. Die Tour richtet sich an die ganze Familie und ist kostenfrei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Eingang der Sole/Sauna des Revierparks, Feldmarkstraße 201. Eine Anmeldung (mit Angabe von Name und Telefonnummer) unter brockmann@rvr.ruhr oder 0172 218 09 35 ist notwendig. Infos: http://www.revierparks.rvr.ruhr

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen