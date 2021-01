Kostenlose Lernförderung mit dem DGB in Gelsenkirchen online

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Bildungsreferat bietet Schülern aus sozial benachteiligten Familien gemeinsam mit dem DGB Lernförderung an - jetzt nur online.

Das Bildungsreferat der Stadt bietet Schülern aus sozial benachteiligten Familien in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund kostenlos über das Bildungs- und Teilhabegesetz regelmäßige Lernförderung an. Normalerweise finden die Förderstunden im DGB-Haus der Jugend an der Gabelsberger Straße statt. Das ist in Zeiten des corona-bedingten Lockdown allerdings nicht möglich.

Online gemeinsam lernen

Die Förderung soll dennoch weiterlaufen. Statt im DGB-Haus treffen sich Lernförderer und Schüler des Grillo-Gymnasiums sowie der Mulvany-Realschule nun im Internet. Per Videoanruf, WhatsApp oder Zoom verabreden sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Lernen jeweils wochentags bis 19 Uhr.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

"Dies ist die beste Lösung, um gleichzeitig Kontakte zu reduzieren und die Lernförderung

zu ermöglichen", so die Koordinatorin für die Lernförderung am DGB-Haus

der Jugend, Selin Polat. Es bringe aber auch neue Herausforderungen für alle Beteiligten, so Polat weiter, weshalb sie derzeit in besonders engem Kontakt mit Lernförderlehrern, Schülern und Eltern stehe. Schüler, die kein digitales Endgerät zur Verfügung haben, können sich weiterhin persönlich mit ihren Lernförderlehrern im DGB-Haus der Jugend treffen.

Infotelefon für Interessierte

Für Fragen zur digitalen Lernförderung steht das Team des DGB-Haus der Jugend von Montag bis Donnerstag telefonisch unter der Nummer 0209/22855 oder per E-Mail an info@dgb-hausderjugend.de zur Verfügung.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Folger Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.