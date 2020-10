Gelsenkirchen korrigiert Zahl der Corona-Toten nach unten

Gelsenkirchen. Die Korrektur von 20 auf 19 Todesfälle in der Gelsenkirchener Corona-Statistik sorgte für Irritationen. Wie die Stadt die Schwankung erklärt.

Die Korrektur bei den Todesfällen in der Gelsenkirchener Corona-Statistik hat in unserer Leserschaft berechtigterweise für Irritationen gesorgt: Am Dienstag, 6. Oktober, lag sie noch bei 20, einen Tag später, am Mittwoch, 7. Oktober, dann bei 19.

Ort des Versterbens sorgt für eine falsche Zuordnung bei Corona-Todesfällen

Eine Erklärung dafür liefert Stadtsprecher Martin Schulmann auf Anfrage der WAZ: „Durch den Ort des Versterbens ist es zu einer falschen Zuordnung gekommen“, sagt er. Im wahrscheinlichsten Fall könnte es so gewesen sein, dass ein Mensch in einem Gelsenkirchener Krankenhaus verstorben ist und somit in die Corona-Statistik der Stadt eingerechnet wurde. Erst später könnte sich dann herausgestellt haben, dass dieser Menschen gar kein Gelsenkirchener war, sondern in einer ganz anderen Stadt oder Gemeinde gemeldet ist. Genau rekonstruieren lässt sich das aber nicht.

Bislang sei so etwas zwei Mal vorgekommen, berichtet Schulmann weiter. „Das kann auch immer wieder passieren.“ Denn schließlich dauere es immer etwas, bis die Daten abgeglichen sind.