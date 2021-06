Die Beamten waren wegen einer vermeintlichen Schlägerei auf der Cranger Straße in gerufen worden. Dann eskalierte die Situation.

Polizeieinsatz Kopfnuss, kratzen, beißen - Polizisten in Erle attackiert

Gelsenkirchen. Ein hemmungsloses Pärchen greift in Gelsenkirchen Polizisten an. Ein Beteiligter steht im Verdacht, auch schon Passanten attackiert zu haben.

Dass die vergleichsweise entspannte Corona-Infektionslage auch wieder mehr Begegnungen zulässt, merkt die Gelsenkirchener Polizei auch anhand manch unerfreulicher Begleiterscheinung. Während die Nachtschichten zuletzt – als die Ausgangssperre noch galt – vergleichsweise ruhig verliefen, berichtet die Leitstelle der hiesigen Polizei am Sonntagmorgen allein von mindestens zwei Einsätzen, bei denen es auf offener Straße zu Gewalt kam.

Nahezu zeitgleich zu dem Polizei-Großaufgebot, das nach Wegen einer Gruppenschlägerei nach Hassel ausrückte, stellte eine Streifewagebesatzung in der Nacht zu Sonntag, gegen 0.50 Uhr ein Pärchen in Erle zu Rede.

Widerstand, versuchte Gefangenenbefreiung, Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte sowie Körperverletzung

Die Beamten waren wegen einer vermeintlichen Schlägerei auf der Cranger Straße in gerufen worden, wo sie einen 27-jährigen Gelsenkirchener antrafen, der bereits für zwei Körperverletzungsdelikte im Bereich des kleinen Verbindungsweges zwischen Cranger Straße und Heistraße in dieser Nacht in Frage kam. Im Rahmen der Kontrolle versuchte der Mann unvermittelt den Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzen.

Als der Angreifer daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, griff dessen 28-jährige Lebensgefährtin ebenfalls einen der Beamten an. Sie schlug und kratzte den Polizisten, um die Fesselung ihres Lebensgefährten zu verhindern. Der Polizist erlitt oberflächliche Kratzwunden im Gesichts- und Halsbereich.

Gemeinsam mit den unterdessen eingetroffenen Unterstützungskräften wurde das Pärchen gefesselt und in das Zentralgewahrsam Gelsenkirchen eingeliefert. Die Beiden erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstand, versuchter Gefangenenbefreiung, Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte sowie Körperverletzung.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen