„Highland Blast“ aus Schottland, hier ein Bild bei einem früheren Auftritt im Schloss Horst in Gelsenkirchen, müssen ihr Gastspiel im November verschieben. Grund: Schottland ist jetzt Risikogebiet.

Konzertausfall & Corona Konzertausfall: „Highland Blast“ in Gelsenkirchen abgesagt

Gelsenkirchen-Horst. Das „Highland Blast“-Konzert auf Schloss Horst in Gelsenkirchen fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Musiker wären aus Schottland angereist.

Die für den 11. November 2020 im Gelsenkirchener Schloss Horst geplante Veranstaltung „Highland Blast“ wird auf den nächsten Herbst verschoben.

Schottland zum Risikogebiet erklärt, Quarantäne vor Auftritt in Gelsenkirchen

Für das beliebte Musikfestival wären die schottischen Musiker aus Glasgow angereist. Da Schottland vor wenigen Tagen zum Risikogebiet erklärt wurde, müssten sie zunächst für 14 Tage in Quarantäne gehen, bevor sie die Bühnen in Deutschland hätten betreten dürfen. Da dies nicht möglich ist, ist mit den Schotten verabredet worden, dass sie im nächsten Herbst in gleicher Zusammensetzung nach Deutschland und dann natürlich auch ins Schloss Horst nach Gelsenkirchen kommen.

Die neuen Termine werden in Kürze mitgeteilt.