Konzert will den Süden nach Gelsenkirchen-Buer bringen

Spielt am Freitag in der „Lounge One“ in Gelsenkirchen-Buer: Gitarrist Riccardo Doppio.

Gelsenkirchen-Buer. Zum Konzert mit dem Musiker Riccardo Doppio lädt die „Lounge One“ in Gelsenkirchen-Buer für Freitagabend ein. Auch für gutes Essen ist gesorgt.

Zu einer musikalischen Reise nach Italien lädt am Freitag, 30. Juli, die „Lounge One – Place to Be“ an der Blindestraße 9 in Gelsenkirchen-Buer.

Der Künstler Riccardo Doppio gastiert dort für ein Konzert in Buer. Zum zweiten Mal wird der gebürtige Gelsenkirchener und bekannte Musiker im Außenbereich des seit Anfang 2019 bestehenden Lokals solo unter dem Titel „Italia Amore Mio“ italienische Songs performen.

Das erwartet die Besucher in dem Lokal in Gelsenkirchen-Buer

Die Zuhörern können sich unter anderem auf poetische Akustiksongs, Flamenco-Stücke und Coverversionen der Genres Pop, Soul und Rock freuen. Unter freiem Himmel direkt vor dem italienischen Restaurant, das bekannt für seine große Weinauswahl ist, will Doppio an dem Abend musikalisch den Süden nach Buer holen.

Allerdings kommen die Gäste am Freitagabend nicht nur musikalisch auf ihre Kosten. Sofia Biancolin, die Geschäftsführerin der Lounge One, tischt währenddessen kulinarisch mit einem Sechs-Gänge-Menü auf. Für die Gäste gibt es unter anderem gebackene Black Tiger-Garnelen im Filoteig mit Joghurtsauce, Wildlachs-Lasagne mit Brokkoli und Spinat als auch Pannacotta mit Waldfrüchten.

Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Eine Reservierung ist zwingend erforderlich per Mail an loungeonetheplacetobe@gmail.com oder unter der Telefonnummer 0209 58904390. Wie bei vielen Veranstaltungen in diesen Tagen gilt die „3G-Regel“: Die Besucher müssen vorab getestet, genesen oder zweimal geimpft sein. Pro Person kostet die Teilnahme 75 Euro. Los geht es ab 18 Uhr.

