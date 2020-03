Kaum eine Gruppe trifft die Absage öffentlicher Veranstaltungen so hart, wie die der freischaffenden Künstler. „Alle Auftritte bis Ende Mai wurden abgesagt“, erzählt Norbert Labatzki. „Von jetzt auf gleich habe ich kein Einkommen mehr.“ Eine dramatische Situation, in der es dringend kreativer Konzepte bedarf. Eines hat der Musiker schon entwickelt: Konzerte örtlicher Musiker ohne Publikum, die online gestreamt werden – gegen Eintritt, quasi.

„Meine Idee ist, dass man Künstler ins Hans-Sachs-Haus holt und sie dort vor leeren Rängen auftreten lässt. Das wird gestreamt und alle Leute, die sich das anschauen, zahlen dafür.“ Regelmäßig, vielleicht sogar täglich, könnten solche Konzerte stattfinden. Nach einem noch zu entwickelnden Schlüssel würden die Einnahmen unter den Aktiven danach verteilt. „Damit man wenigstens ein paar Einnahmen hat und nicht vor dem Ruin steht.“

Gelsenkirchener Musiker Labatzki will Organisation in die Hand nehmen

Der unfreiwillig gewonnenen Freizeit wegen bietet sich Norbert Labatzki an, das Ganze zu organisieren. Jedoch: „Ich habe von allem notwendigen Ahnung, aber nicht davon, wie man streamt.“ So hofft der Gelsenkirchener, dass sich ein Unternehmen meldet, welches über die notwendige Technik verfügt – und sicher auch von den Absagen betroffen ist. „Und ich rufe den Oberbürgermeister, Frank Baranowski, und die Kulturdezernentin, Annette Berg, öffentlich auf, zu sagen, wir unterstützen die lokale Kulturszene und stellen das Hans-Sachs-Haus zur Verfügung.“

Natürlich habe er sich bereits informiert, welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten es für Künstler in der Krise gibt. Bis auf den Hinweis auf einen Kredit für Kulturschaffende, verzinst mit sieben Prozent, habe man ihm aber nicht viel an die Hand gegeben. „Das hilft mir nicht. Dann bin ich verschuldet.“ Fair wäre es, man zahle aus einem Fond 25 Prozent Ausfallhonorar für jeden abgesagten Auftritt, so Labatzki, der einfach nur eines will: arbeiten. „Wenn wir jetzt eine solche Reihe von Online-Konzerten ins Leben rufen, dann wären wir als Stadt ganz vorne“, verweist er auch auf die Signalwirkung.

Wer die Initiative unterstützen will, kann sich bei Norbert Labatzki via Facebook melden oder telefonisch unter 0172 7815775.