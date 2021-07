Konzert-Premiere für Musiker-Duo steigt im Circus Probst

Sebastian Gehring (l.) und Tim Demuth treten am 27. August bei ihrem allerersten Live-Konzert als Formation namens 3f2 Music im Gelsenkirchener Circus Probst auf.

Gelsenkirchen. Das Duo 3f2 Music tritt am 27. August im Gelsenkirchener Circus Probst auf. Es ist die Livekonzert-Premiere für die beiden Musiker.

„Das wird unser allererstes Live-Konzert“, sagt Sebastian Gehring. Gemeinsam mit seinem Freund Tim Demuth hat der Gitarrist und Pianist die Formation 3f2 Music aus dem Hut gezaubert. Und ihre Premiere vor Publikum werden die beiden Ruhrgebietsmusiker in Gelsenkirchen erleben – und zwar am Freitag, 27. August,ab 20 Uhr im Circus Probst in der Feldmark. Einlass ist eine Stunde vorher.

Manchmal stehen auch acht Musiker gleichzeitig auf der Bühne

Der in Bochum lebende Gehring und der in Castrop-Rauxel beheimatete Demuth hatten sich zu Beginn der Corona-Pandemie zusammengetan. Weil deshalb reale Auftritte nicht stattfinden durften, rief das Duo einen YouTube-Kanal ins Leben. Dort bieten die beiden unter dem Namen 3f2 Music Coverversionen und Eigeninterpretationen von bekannten Songs. Das machen sie manchmal zu zweit, doch während einer Session holen sie sich immer zusätzliche Musiker auf die Bühne. „Manchmal stehen wir auch zu acht da“, so Gehring. Darunter auch die Bochumer Ikone Michael Wurst. Dabei gehe es manchmal ganz schön wild zur Sache.

Tickets für den Abend im Circus Probst kosten zehn Euro (Block) bzw. 15 Euro (Loge) und sind erhältlich im Netz unter: http://kultursommer-im-revier.de/3f2-27-08-2021/

