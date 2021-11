Konzert in der neuen Gelsenkirchener Synagoge

Esther Lorenz (Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre) geben am Montag, 29. November, ein Konzert in der neuen Synagoge Gelsenkirchen (Georgstraße 2). Das Duo gibt dabei einen Einblick in israelische und spanisch-jüdische Musikkultur.

Gelsenkirchen-Altstadt. Neben einem Konzert in der Gelsenkirchener Synagoge können Besucher am 29. November noch zusätzliche Einblicke in jüdisches Leben bekommen.

Mit dem Konzertprogramm „Donna Donna“, benannt nach dem berühmten jiddischen Lied, präsentiert die Sängerin Esther Lorenz am Montag, 29. November, in der neuen Synagoge Gelsenkirchen (Georgstraße 2) israelische und spanisch-jüdische Musikkultur.

Aufführung zum Chanukka-Fest vor dem Konzert in Gelsenkirchener Synagoge

Bei dem Konzert von Esther Lorenz (Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre) findet auch das Ostjudentum mit seiner reichen lyrischen wie geistlichen Welt Raum. Erläuterungen über jüdische Bräuche, Lyrik und die berühmte Prise Humor vervollständigen dieses Kaleidoskop, das jüdisches Leben von verschiedenen Seiten beleuchten möchte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Vor dem Konzert können Besucherinnen und Besucher die von den Kindern und Jugendlichen der Jüdischen Gemeinde vorbereitete Aufführung zum Chanukka-Fest erleben – auch dieses Jahr wieder eine schöne Gelegenheit, einen Einblick in die jüdischen Feiertage zu bekommen.

Das Konzert findet statt unter 2G-Bedingungen, am Platz wird ebenfalls eine (FFP2-)Maske benötigt. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Anmeldung unter 0209 70 25 2220, per Mail an christlich-juedische-ge@freenet.de. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen